«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз на Суперкубок Англии

16 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.63. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Середина августа — время старта ведущих европейских лиг. Со дня на день пойдёт веселье. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже. В Англии для начала разыграют Суперкубок страны. Правда, сделают это на территории Уэльса. Стадион в Кардиффе классный, да и находится не так далеко. Заодно порадуют местную публику.

На трофей претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Для обоих клубов минувший сезон выдался историческим. Правда, смысловое наполнение резко отличается. Лондонцы впервые за два с лишним десятка лет стали чемпионами страны. Нервно, с упущенным отрывом, с обвинениями в унылом футболе и эксплуатации судейских трактовок при угловых. Ну и так далее. Все эти придирки идут прежде всего от бессилия и зависти. Результат на табло, трофей — в их руках. Остальное лишь ветер.

У «Манчестер Сити» же закончилась эпоха. Никакого пафоса, так оно и есть. Десятилетие работы Хосепа Гвардиолы подошло к концу. Крайне успешное, насыщенное, повлиявшее на всю лигу. Справедливости ради, заключительные годы сложились не лучшим образом. Два трофея напоследок каталонец всё же взял, однако не главные. Кубок Англии и Кубок лиги. Тоже хорошо, но мечталось в первую очередь о Лиге чемпионов и АПЛ.

Впрочем, для участия в розыгрыше Суперкубка страны более чем достаточно. Букмекеры не видят фаворита, что вполне логично. Самый старт сезона, состояние футболистов непонятное, особенно после чемпионата мира по футболу — 2026. «Арсенал» в товарищеских матчах, например, пропустил три мяча от дортмундской «Боруссии» (2:3) и «Бетиса» (1:3), а «горожане» среди прочего сражались со звёздами чемпионата Кореи по футболу. О чём это говорит?

Правильно, ни о чём. Будем отталкиваться от истории противостояния. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Исключение — финал Кубка Англии. Мареска склонен к зрелищному футболу, он тоже ученик Гвардиолы. Артета, понятно, любит контролировать риски, что не мешало исправно закатывать концерты против «Сити». Вот и возьмём голы в обе стороны за 1.70. Самый старт сезона, сыгранности пока меньше, вероятность ошибок выше. Должно быть бодренько.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.