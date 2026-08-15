У «Краснодара» дежавю, а новичок РПЛ снова удивляет

Продолжаем следить за Российской Премьер-Лигой. Сегодня, 15 августа, составляем экспресс на некоторые матчи 4-го тура.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Не опять, а снова. Примерно под таким девизом проходит август для соперников. Сойдутся во второй раз за полторы недели. На том же месте. В остальном различий хватает. 5 августа дело было в Кубке России, что, конечно, сказалось на составах. Тренеры не отказались от ротации и экспериментов, хотя всё равно вышло весело. Двух таймов для выяснения отношений не хватило. Теперь такой опции не будет: ничья так ничья.

Вице-чемпион страны доказывает, что зависимость от Сперцяна и Кордобы преувеличена. Поначалу побеждали со скрипом и не самых мощных соперников. Многие наблюдали за этим со снисхождением. Битва со «Спартаком» дала понять — всё серьёзно. Высочайший темп, достойный Лиги чемпионов (по крайней мере на общем этапе) интенсивность. Даже быстрый и довольно курьёзный гол соперника не смутил. Все претензии на борьбу за титул подтверждены. Победа и чистое первое место не обманут.

В то же время оборона категорически не впечатляет. «Привозы» и элементарные ошибки защитников, неделю назад и Агкацев в Москве явно должен был брать первый мяч. Значит, шансы у грозненцев будут, хотя фаворит вопросов не вызывает. На таком фоне напрашиваются голы в обе стороны с приятным коэффициентом 1.92. Пока «Краснодар» добивается результата благодаря атаке. Что ж, нам же лучше.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел»

Обе команды не могут быть довольны началом сезона. Хотя уровни проблем, конечно, различаются. Нельзя сказать, что ЦСКА совсем плох или проигрывает всем подряд. Поражений вообще нет, а по качеству игры болельщики и не такое видали. «Факел», разумеется, достоин уважения. Но бояться его точно не стоит, амбиции в лучшем случае умеренные. А вообще — остаться бы в элите, остальное по ситуации.

Плюс игра армейцев. Вроде бы бодро, задорно, с огоньком. Увы, как правило, строго до входа в чужую штрафную. Чем ближе ворота, тем меньше лёгкости и больше нервов. Остроты не хватает, сильного нападающего не появилось. Возникает вопрос: ну, хоть «Факел»-то на своём поле осилят? Иначе о чём вообще можно говорить. Воронежцы моментально приступили к борьбе за выживание. Причём пропускают непривычно много, а забивают непривычно часто. Унылых нулей не видать. С тем же «Краснодаром» бились до последней секунды.

ЦСКА – явный фаворит, но коэффициент на лобовую победу слаб, а лезть в форы после недавних матчей вообще не хочется. Иное дело тотал больше 2.5 гола за 1.93. «Факел» многовато ошибается у своих ворот, но и сам способен кое-что предложить. Должно быть весело.

Прогноз на матч «Родина» — «Акрон»

После сенсационной победы «Родины» в матче с «Зенитом» хочется поддержать хозяев и в этой встрече. Только коэффициент на их успех уже учитывает эмоциональный эффект от результата в Санкт-Петербурге. Москвичи нанесли семь ударов, трижды попали в створ и два раза забили, тогда как соперник создал значительно больший объём давления. Поэтому вместо выбора фаворита разумнее оттолкнуться от результативности и игровых особенностей команд.

Обратная сторона подобной смелости — нестабильная оборона. В РПЛ «Родина» пока не провела ни одного сухого матча и пропустила восемь мячей. «Зенит» нанёс 21 удар и заработал 11 угловых, а один из наиболее опасных моментов не реализовал только из-за промаха Вильмара Барриоса. Против менее статусного соперника москвичам придётся больше атаковать позиционно, из-за чего пространство за высокой линией защиты снова может появиться.

Обе команды получают больше пользы от смелого футбола, чем от продолжительной позиционной осторожности. Если первой забьёт «Родина», находящийся на последнем месте «Акрон» будет вынужден раскрываться. Если отличатся гости, москвичи уже показывали, что способны добавлять после перерыва за счёт замен. Ставка на «обе забьют» зависит от проблемной реализации тольяттинцев, тогда как общий тотал сыграет и при победе хозяев со счётом 3:0. Ожидаемый результат — 2:1.

Экспресс на матчи РПЛ 15 августа 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Краснодар» — «Ахмат» за 1.92.

обе команды забьют в матче «Краснодар» — «Ахмат» за 1.92. Ставка 2: тотал больше 2.5 гола в матче ЦСКА — «Факел» за 1.93.

тотал больше 2.5 гола в матче ЦСКА — «Факел» за 1.93. Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Родина» — «Акрон» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.93 х 1.74 = 6.44.