«МЮ» против бывшего тренера, а у Хаби Алонсо — домашний дебют

Новый клубный сезон в Европе — на пороге, участники завершают подготовку. Сегодня, 15 августа, следим за товарищескими матчами «Манчестер Юнайтед» — «Милан» и «Челси» — «Реал Сосьедад».

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан»

Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» объясняется не только последним разгромным поражением итальянцев. После назначения Майкла Кэррика манкунианцы изменили структуру игры, поднялись на третье место в английской Премьер-лиге и набрали при новом тренере больше очков, чем любой другой участник чемпионата за тот же период. Предсезонные матчи показывают продолжение этой тенденции: команда стала компактнее без мяча и быстрее переходит в атаку.

«Милан» при Рубене Амориме пока не одержал ни одной победы. Итальянцы сыграли вничью с «Селтиком» — 2:2 и «Интером» — 1:1, после чего уступили «Челси» — 0:3. В дерби команда отыгралась только на 84-й минуте благодаря Нкунку, а за три контрольные встречи забила три мяча. Сам Аморим возглавил клуб 16 июня и заново выстраивает знакомую ему модель с тремя центральными защитниками. Однако футболисты ещё не всегда синхронно перестраиваются после потери мяча, особенно когда соперник быстро переводит атаку с одного фланга на другой.

У «Милана» было семь дней на восстановление, тогда как «Юнайтед» играл 12 августа. Тем не менее англичане лучше готовы именно как команда: они уже справились с «Атлетико», не уступили «ПСЖ» и имеют более глубокую обойму для второго тайма. Обеим сторонам незачем беречь силы — манкунианцы начнут чемпионат 22 августа матчем с «Халлом», а миланцы 23 августа встретятся с «Торино». Гости способны воспользоваться отдельной ошибкой и забить, но на протяжении всей встречи сохранять интенсивность им будет сложнее. Оптимальный вариант — чистая победа «Манчестер Юнайтед». Ожидаемый счёт — 2:1.

Прогноз на матч «Челси» — «Реал Сосьедад»

Результаты летней подготовки «Челси» выглядят противоречиво. Команда победила «Вестерн Сидней Уондерерс» — 6:4, затем уступила «Тоттенхэму» — 1:2 и «Ювентусу» — 0:1, разгромила «Милан» — 3:0 и завершила тур ничьей с «Джохор Дарул Тазим» — 3:3. Однако оценивать форму лондонцев по последней встрече неправильно: Хаби Алонсо сознательно разделил футболистов на два состава, поскольку матчи в Джакарте и Джохоре прошли с интервалом всего в 24 часа.

Перед возвращением на «Стэмфорд Бридж» глубина команды дополнительно выросла. 11 августа к тренировкам приступили Рис Джеймс, Мало Гюсто и Энцо Фернандес, дошедшие со своими сборными до заключительных матчей чемпионата мира. Четырёх дней недостаточно, чтобы готовить их к 90 минутам, однако каждый способен получить ограниченное игровое время. Алонсо теперь может собрать сильный стартовый состав и сохранить качество после массовых замен.

Дополнительная мотивация связана с домашним дебютом Алонсо. Тренер начинал профессиональную карьеру в «Реале Сосьедад», был капитаном команды, а теперь впервые выйдет к болельщикам «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Для обычной контрольной встречи эмоциональный фон может показаться второстепенным, но презентация нового тренера и новичков заставляет ожидать от хозяев серьёзного отношения как минимум в первом тайме. Этого должно хватить, что оформить преимущество в пару мячей.

Экспресс на товарищеские матчи 15 августа 2026 года

Ставка 1: победа «Манчестер Юнайтед» над «Миланом» за 1.87.

победа «Манчестер Юнайтед» над «Миланом» за 1.87. Ставка 2: победа «Челси» с форой (-1) над «Реал Сосьедадом» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.87 х 1.95 = 3.64.