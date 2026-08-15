Матч недели в РПЛ: «Зенит» — «Динамо» Москва. Не дождётесь!

16 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» М 16 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.22. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

В каком состоянии находится «Зенит»

В неоднозначном. А ведь так всё хорошо начиналось. С горем пополам обыграли «Спартак» в матче за Суперкубок России в серии пенальти, после чего понеслось. Несколько разгромов подряд при непривычно бойкой атаке. Да, уровень соперников оставлял желать лучшего. Но путь к чемпионству лежит прежде всего через стабильные победы в проходных матчах. В первом и втором туре не возникало ни малейших проблем.

Натужная победа над фактически вторым составом «Балтики» в Кубке России подозрений не вызвала. Спешить некуда, важнее поберечь основу. Сергей Семак тоже дал шанс ближайшему резерву. В общем, дебют удался на славу. А потом вдруг умудрились проиграть «Родине» со счётом 1:2, даром что забили первыми. Насколько хорош первый тайм, настолько печален второй. В самом деле напоминали худшие образцы предыдущих лет. Лениво, нехотя, словно через силу. Получили щелчок по носу. Последуют ли выводы?

Как себя чувствует московское «Динамо»

Явно хуже ожиданий. Бело-голубым о проблемах ближайшего оппонента остаётся лишь мечтать. Возвращение Сандро Шварца откровенно барахлит. Голы даются с трудом, начали чемпионат с двух потерь очков. Дальше худо-бедо положение выправили. С горем пополам дожали «Факел» в Кубке России благодаря автоголу, а также вытащили в концовке победу над махачкалинским «Динамо».

При этом в первые 75 минут не создали ровным счётом ничего. Сам Шварц понимает, что радоваться нечему. На пресс-конференции выступил резко: говорит, команде нужно менять подход. Вот и поглядим, получится ли. Выезд в Санкт-Петербург — проверка что надо.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» Москва 16 августа 2026 года

Любопытно глянуть, как себя проявит Константин Тюкавин. Притяжение из Санкт-Петербурга он ощущает давно, да и переход до закрытия трансферного окна не исключается. На старте сезона есть устойчивое ощущение хандры. Вроде бы двигается, старается, но без искры. А она динамовцам крайне нужна, ведь созидание даётся туго. Не просто же так Шварц намекает на эксперименты.

Всё бы ничего, да только «Зенит» будет зол. Потеряли три очка там, где никак не ожидали. Наверняка концентрации и заряженности добавится. А на что способны сине-бело-голубые в таком состоянии мы уже видели. На гол хозяев в первом тайме дают 1.67, на победу к перерыву — 2.15. Конкретный выбор зависит от ваших отношений с риском.

Ставка: «Зенит» забьёт в первом тайме за 1.67.