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Теннис, US Open — 2026, женщины, кто фаворит, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Елена Рыбакина, Коко Гауфф, Мирра Андреева

Снова верим в Мирру! Чего ждать от женского US Open?
Пётр Кондаков
Чего ждать от женского US Open
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После победы в Париже всё было непросто, но шансы есть!

30 августа в Нью-Йорке стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» — US Open — 2026. В женской сетке, как и всегда, достаточно много претендентов, одного фаворита нет. Попробуем разобраться в букмекерских раскладах.

Букмекеры верят в Соболенко

Главным претендентом на титул аналитики считают Арину Соболенко из Беларуси. На её победу можно поставить с коэффициентом 4.00. Первая ракетк