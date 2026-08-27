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UFC Fight Night 286, главный бой Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, кто фаворит, прогноз и ставка

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг: чужая территория не станет помехой
Пётр Кондаков
Умар Нурмагомедов
Комментарии
Соперник опасен, но вполне проходим.

29 августа в Шанхае состоится турнир UFC Fight Night 286. В его главном бою в легчайшем весе бывший претендент на титул чемпиона и третий номер рейтинга дивизиона Умар Нурмагомедов будет биться с китайцем Сонг Ядонгом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 286 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Нурмагомедов — Ядонг ожидается в 15:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Нурмагомедов — Ядонг

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг
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