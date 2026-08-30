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Спартак Кострома — Ротор: прогноз и ставка на матч ФНЛ 31 августа 2026 года

«Спартак» Кс — «Ротор». Костромичи быстро забудут разгром
Алексей Анисимов
«Спартак» Кс — «Ротор»: прогноз на матч
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У хозяев всего одно поражение за семь матчей.

31 августа состоится встреча 9-го тура Первой лиги «Спартак» Кс — «Ротор». Игра пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Спартак» Кс — «Ротор» 31 августа 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.55. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 2.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.02.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49, а тотал больше 2.5 мяча