«Астон Вилла» — «Арсенал». Очумелые ручки Эмери

«ПСЖ» немного не дожали и после ухода лидеров лондонцев тоже замучат.

31 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» — «Арсенал». Игра пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» 31 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.52. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сы