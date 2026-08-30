«Барселона» — «Райо Вальекано». Почерк чемпиона

Третья игра за восемь дней? Сложно, но можно.

31 августа состоится встреча 3-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» — «Райо Вальекано». Игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 31 августа 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.22. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 15.8. Ничейный исход можно найти в линии за 7.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Райо Вальекано»