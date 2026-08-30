«Аталанта» — «Болонья». Тедеско, Сарри и сохнущая краска

Когда тактики гораздо больше, чем голов.

31 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Болонья». Игра пройдёт в Бергамо на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Аталанта» — «Болонья» 31 августа 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.90. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Болонья»