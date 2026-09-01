Кризис «Локомотива», победная серия «Краснодара» и скрипучий ЦСКА

Сегодня, 1 сентября, состоятся три матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Акрон» примет переживающий тяжёлый старт сезона «Локомотив», набравший ход «Краснодар» отправится в Воронеж, а лидирующий в группе D «Ростов» встретится с ЦСКА. Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 6.14.

Прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив»

«Акрон» после разгромного поражения от «Ростова» (0:4) реабилитировался в Кубке России, сенсационно победив ЦСКА в Москве — 1:0. В чемпионате России тольяттинцы совсем недавно отобрали очки у тех же армейцев — 2:2. У «Локомотива» ситуация намного тяжелее: после ничьей с «Оренбургом» команда проиграла «Ростову», ЦСКА и московскому «Динамо», причём дважды подряд осталась без очков перед поездкой в Самару. Очная встреча соперников в нынешнем сезоне РПЛ завершилась со счётом 0:0.

Букмекеры всё равно делают «Локомотив» явным фаворитом, однако текущая форма москвичей не позволяет безоговорочно доверять П2. «Акрон» уже показал в Кубке, что способен успешно играть даже против более статусных соперников, а дома получает ещё один аргумент в свою пользу. Нам подходит и повторение недавней ничьей. Выбираем «Акрон» не проиграет» за 1.93.

Прогноз на матч «Факел» — «Краснодар»

«Факел» после двух туров остаётся единственной командой группы B без очков: воронежцы уступили московскому «Динамо» — 0:1 и «Ахмату» — 1:2. Накануне кубковой встречи команда ещё и провела тяжёлый матч РПЛ с «Зенитом», пропустив единственный мяч с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. «Краснодар» в Кубке набрал пять очков, а в чемпионате выиграл все шесть встреч. В двух последних турах южане по 1:0 победили махачкалинское «Динамо» и «Ростов».

Разница в результатах и глубине состава сейчас слишком велика. Даже с учётом традиционной кубковой ротации «Краснодар» способен сохранять высокий уровень: резервный вариант состава уже победил московское «Динамо» на выезде. Воронежцы при этом проиграли оба кубковых матча и через два дня после тяжёлой встречи с «Зенитом» снова получают одну из сильнейших команд страны. Простая П2 идёт всего за 1.55, поэтому выбираем победу «Краснодара» с форой (-1) за 1.87. При преимуществе гостей ровно в один мяч будет возврат.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

«Ростов» идеально начал групповой этап: разгромил «Акрон» со счётом 4:0, затем дома победил «Локомотив» со счётом 1:0 и с шестью очками и разностью мячей 5:0 возглавляет группу D. ЦСКА пока не выиграл в Кубке ни одного матча в основное время: после 1:1 с «Локомотивом» армейцы взяли дополнительное очко в серии пенальти, а затем дома неожиданно уступили «Акрону» — 0:1. В чемпионате команды уже встречались в августе и голов не забили — 0:0.

Конечно, ЦСКА располагает более мощным кадровым ресурсом и поэтому идёт фаворитом, однако кубковые результаты заставляют усомниться в коэффициенте на чистую П2. «Ростов» особенно убедителен именно в этой группе и пока вообще не пропускал, а домашняя встреча с «Локомотивом» показала, что даже при ротации команда умеет сушить игру после получения преимущества. Выбираем «Ростов» не проиграет» за 1.70. Армейцам снова придётся добиваться результата со скрипом.

Экспресс на матчи Кубка России 1 сентября 2026 года

Ставка 1: «Акрон» не проиграет «Локомотиву» за 1.93.

Ставка 2: победа «Краснодара» с форой (-1) в матче с «Факелом» за 1.87.

Ставка 3: «Ростов» не проиграет ЦСКА за 1.70.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.87 х 1.70 = 6.14.