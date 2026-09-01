«Боруссия» против любителей в Кубке Германии и другие матчи

Сегодня, 1 сентября, пройдут встречи сразу в нескольких европейских турнирах. В Италии определятся участники следующего раунда Кубка страны, дортмундская «Боруссия» начнёт свой путь в Кубке Германии против представителя пятого дивизиона, а в Чемпионшипе и чемпионате Швейцарии состоятся матчи очередных туров. Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 31.06.

Прогноз на матч «Парма» — «Кремонезе»

«Парма» начала сезон с двух сухих поражений в Серии А — 0:1 от «Кальяри» и 0:2 от «Ювентуса», однако в предыдущем раунде Кубка Италии уверенно победила «Катанию» — 2:0. «Кремонезе» тоже провёл первый кубковый матч без пропущенных мячей, обыграв «Сампдорию» со счётом 2:0, а затем уступил «Эмполи» — 0:1. Обе команды пока гораздо стабильнее выглядят без мяча, чем в позиционной атаке, а цена ошибки в кубковом противостоянии дополнительно располагает к осторожному футболу. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.

Прогноз на матч «Торино» — «Монца»

Обе команды начали чемпионат с заметных проблем в обороне. «Торино» дважды подряд уступил со счётом 1:2 — «Милану» и «Сассуоло», тогда как «Монца» после поражения 1:4 от «Интера» проиграла «Удинезе» — 2:3. При этом в Кубке соперники уже показали, что способны создавать моменты против менее сильной оппозиции: туринцы прошли «Каррарезе», а «Монца» разгромила «Авеллино» — 3:0. С учётом текущего состояния обороны привлекательнее исхода выглядит обмен голами. Выбираем «обе забьют» за 1.98.

Прогноз на матч ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Дортмунд

Здесь разница в классе огромная: ХЕБК выступает в пятом по силе дивизионе Германии и проиграл три из пяти стартовых матчей чемпионата, причём все три домашние встречи завершил без забитых мячей. «Боруссия» тем временем открыла сезон Бундеслиги победой над «Гамбургом» — 2:0. Даже серьёзная ротация не должна нивелировать разницу в классе между профессиональным составом одного из сильнейших клубов Германии и представителем Оберлиги. Простая П2 практически ничего не даёт, поэтому выбираем победу «Боруссии» с форой (-3.5) за 1.70.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» пока буксует в Чемпионшипе и в прошлом туре ограничился ничьей с «Уотфордом» — 1:1, однако несколькими днями ранее забил четыре мяча «Саутгемптону» в Кубке лиги. «Вулверхэмптон» подходит ко встрече в отличном атакующем состоянии: разгромил «Сток Сити» — 4:1 и одержал третью победу за восемь дней. Гости забивают много, но и сами пока не выглядят безупречно в защите, тогда как дома лондонцы обязаны играть значительно смелее. Выбираем «обе забьют» за 1.70.

Прогноз на матч «Бирмингем» — «Саутгемптон»

«Бирмингем» в прошлом туре добился первой победы в чемпионате, обыграв «Рексем» — 2:1, но до этого пропустил шесть мячей от «Брентфорда» в Кубке лиги. «Саутгемптон» ответил на поражение 1:4 от «Вест Хэма» впечатляющим разгромом лидировавшего «Миллуолла» — 5:1. В трёх последних официальных матчах гостей суммарно забито 16 мячей, хозяева тоже всё чаще отходят от осторожного футбола. Выбирать победителя рискованно, зато «верх» выглядит естественно. Ставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Цюрих» — «Янг Бойз»

«Цюрих» в прошлом туре выиграл у «Лозанны» со счётом 3:2, а перед этим уступил «Базелю» — 1:2. «Янг Бойз» вообще превратил начало чемпионата в фестиваль голов: 4:2 со «Сьоном», 6:0 с «Туном», 2:2 с «Лозанной», 4:2 с «Вадуцем» и 3:3 с «Базелем». Во всех пяти матчах бернцев в Суперлиге было минимум четыре гола, за этот отрезок команда сама отличилась 19 раз. Здесь нет смысла усложнять выбор исходом. Берём тотал больше 3.5 мяча за 1.80.

Экспресс на футбол 1 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Парма» — «Кремонезе» за 1.63.

Ставка 2: обе забьют в матче «Торино» — «Монца» за 1.98.

Ставка 3: победа «Боруссии» Дортмунд с форой (−3.5) в матче с ХЕБК Гамбург за 1.70.

Ставка 4: обе забьют в матче «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» за 1.70.

Ставка 5: ТБ 2.5 мяча в матче «Бирмингем» — «Саутгемптон» за 1.85.

Ставка 6: ТБ 3.5 мяча в матче «Цюрих» — «Янг Бойз» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.63 х 1.98 х 1.70 х 1.70 х 1.85 х 1.80 = 31.06.