«Оснабрюк» — «Бавария». Церемониться некогда

Новичок Второй Бундеслиги только начал приходить в себя. А чемпион Германии уже забил семь мячей двум куда более серьёзным соперникам.

2 сентября состоится матч первого раунда Кубка Германии «Оснабрюк» — «Бавария». Игра пройдёт в Оснабрюке на стадионе «Бремер Брюкке». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Встречу вынесли на сентябрь из-за участия мюнхенцев в Суперкубке Германии.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Оснабрюк» — «Бавария» 2 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Оснабрюка» предлагается с коэффициентом 27.5. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 1.05. Ничейный исход можно найти в линии за 16.4.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Победа «Баварии» с форой (-2.5) доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Кубка Германии «Оснабрюк» — «Бавария»

С одной стороны, «Оснабрюк» вовремя вспомнил, как выигрывать. Возвращение во Вторую Бундеслигу началось кошмарно: 3:4 от «Хайденхайма» и домашние 0:3 от «Магдебурга». Семь пропущенных всего за 180 минут — совсем не тот фундамент, с которым хочется встречать «Баварию». Однако в 3-м туре новичок неожиданно собрался и увёз из Бохума победу — 1:0. Первые очки, первый сухой матч и хотя бы немного уверенности перед главным событием начала сезона.

Только теперь скачок в уровне получается какой-то неприличный. «Бавария» начала официальную часть сезона с победы над дортмундской «Боруссией» — 2:1 в Суперкубке Германии. А через шесть дней включилась уже в Бундеслигу и уничтожила «Штутгарт» — 5:1. Семь голов двум командам, которые находятся на совершенно иной ступени относительно нынешнего «Оснабрюка». Причём мюнхенцы не просто собирают результат — мощь и давление команды были видны на протяжении всех встреч.

Да, здесь почти наверняка случится ротация. Уже 5 сентября «Баварии» играть в чемпионате с «Шальке», поэтому выпускать один и тот же состав через три дня необходимости нет. Только именно в подобной паре этот аргумент работает хуже обычного. Даже ближайший резерв мюнхенцев по индивидуальному классу значительно превосходит состав новичка Второй Бундеслиги. А футболисты, получающие редкие минуты в старте, обычно не склонны проводить такие кубковые вечера в экономрежиме.

К тому же нынешний Кубок Германии прямо подталкивает к крупному счёту. В 30 уже сыгранных матчах первого раунда команды забили 138 мячей — в среднем 4,6 за встречу, а ТБ 2.5 мяча прошёл в 80% случаев. Уже были 9:0, 6:0, 5:1, 5:2 и несколько матчей с четырьмя голами фаворита. Понятно, что это не гарантирует очередной разгром, однако разница в классе на ранних стадиях турнира регулярно превращается в большую разницу на табло.

Можно попробовать «обе забьют» за 2.05. В пользу ставки есть аргумент: «Бавария» пропустила и от Дортмунда, и от «Штутгарта», а «Оснабрюк» дома при полном стадионе наверняка получит хотя бы несколько подходов. Но делать гол хозяев основой для прогноза не хочется. В единственном домашнем матче Второй Бундеслиги они получили 0:3 от «Магдебурга», тогда как «Бавария» ещё весной закончила прошлый розыгрыш Кубка Германии сухими 3:0 со «Штутгартом» в финале. Надёжнее отталкиваться от того, что фаворит способен сделать необходимую разницу самостоятельно.

Вот и получаем лучший вариант около нашей минимальной планки. Обычная П2 за 1.05 не представляет никакого интереса. А за победу «Баварии» с разницей минимум в три мяча дают около 1.67-1.69. После 5:1 со «Штутгартом» требование не выглядит чрезмерным. «Оснабрюк» способен продержаться первый тайм и превратить вечер в настоящий кубковый праздник, однако выдерживать темп мюнхенцев все 90 минут будет значительно сложнее. Ждём что-нибудь вроде 0:3 или 1:4.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.67.