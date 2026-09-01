«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Щедрость Вадима Евсеева

2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала 2 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Похоже, без приключений «Зенит» просто не может. Казалось бы, едва-едва не остались без Суперкубка России в матче со «Спартаком». Еле спаслись на исходе основного времени, выиграли по пенальти. Вроде урок усвоили: несколько уверенных побед подряд при подзабытых бодрости и результативности. Надолго запала не хватило. Ну, ладно. Отключились в перерыве с «Родиной» и умудрились проиграть дебютанту РПЛ дома. Бывает.

Свидание со «Спартаком» в чемпионате России показало, что проблемы не ограничиваются мотивацией, нехваткой раздражителя и прочими эфемерными вещами. Подопечные Сергея Семака банально хуже играли в футбол. С дебюта были вынуждены отыгрываться, однако так ничего и не придумали. Навесы на Соболева — это очень интересно, но в тот день красно-белые их съедали. Другого блюда от шеф-повара зрители не дождались. Заслуженные 0:2, «Краснодар» к осени создал задел.

Конечно, групповой этап Кубка России «Зенит» не вдохновляет. Ротация производится, однако выглядит всё скучно. Справедливости ради, результат есть. Остальное вторично. Два тура — две победы. Тут главное не погружаться в контекст. А он таков: 1:0 с «Балтикой» с голом после углового и нули с Самарой. Ладно хоть пенальти хорошо пробили. Словом, брать большие форы на фаворита не стоит, а коэффициент на лобовую победу петербуржцев никуда не годится. 1.35 — это несерьёзно.

Понятно, что в Махачкале сделали ставку на чемпионат России. Понятно, что Кубок играют на сдачу. Понятно, что обойма короткая и полуторный состав не может стабильно созидать. Отсюда два поражения в двух турах. Вероятно, случится и третье. Не жалко. Динамовцы поборются, а о быстром вылете никто не вспомнит. По крайней мере, до тех пор пока команда Вадима Евсеева столь уверенно выступает в РПЛ. Клубы со скромными ресурсами обязаны грамотно расставлять приоритеты. Иначе надорвутся.

Что это значит? Экспериментальные составы, невысокий темп, солидная доля брака. Моментов немного, работы у вратарей — тоже. «Зенит» наверняка победит, но едва ли с крупным счётом. Мы бы выбирали между отсутствием голов у «Динамо» за 1.75 и классическим «тотал меньше 2.5 гола» за 1.91. Ожидаем что-то в духе 1:0 или 2:0.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.91.