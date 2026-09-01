«Балтика» — «Крылья Советов». Булатов сделал выводы

2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Балтика» — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Балтика» — «Крылья Советов» 2 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.65. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Крылья Советов»

Пока всё выглядит так, что именно эти команды разыграют второе и третье места в квартете. «Зенит» начал с двух побед, из топ-2 с такой глубиной вряд ли выпадет. Махачкалинское «Динамо» дважды проиграло. О себе ещё наверняка напомнит, но в то же время ставка на чемпионат России очевидна. Там у Вадима Евсеева получается многое. Победитель встречи в Калининграде совершит широкий шаг к выходу из группы.

Результаты одинаковые, хотя есть нюанс. И те и другие по разу победили, по разу проиграли. При этом «Балтика» уступила в Санкт-Петербурге в основное время (0:1), а махачкалинцев одолела на своём поле лишь по пенальти. То есть набрала два очка. У самарцев положение устойчивее: в Каспийске выиграли в основное время (2:1), от петербужцев не пропустили. Поражение в серии пенальти принесло одно очко, всего их четыре.

В РПЛ расклады прямо противоположные. «Балтика» и после ухода нескольких важнейших футболистов держит планку, исправно набирая очки. А вот «Крылья Советов» до разгрома «Акрона» (3:0) в самарском дерби находились совсем низко. Впрочем, тут нужно делать скидку на календарь. Он был сложным, так что место в середине турнирной таблицы к старту осени скорее следует считать успехом. Работа ведётся.

Пожалуй, худший матч самарцы провели как раз с «Балтикой». Проиграли со счётом 0:2, выглядели безыдейно. Мячом владели, территорию забрали. Конкретики не было вообще, сплошь передачи туда-сюда вдалеке от штрафной площади. Калининградцы по пустякам не разменивались. Действовали вертикально и чётко понимали, чего хотят и куда целят. Тренерский штаб «Крыльев Советов» наверняка сделал выводы.

В Кубке России Андрей Талалаев проводит широкую ротацию, голы даются с большим трудом. Самарцы потихоньку обретают надёжность, а недавнее поражение в очной встрече поспособствует осмотрительности. Словом, голевых подвигов от хозяев мы бы не ждали. Берём их индивидуальный тотал меньше.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Балтики» за 1.87.