Разгромы от «Зенита» и «Спартака», ещё одна победа «Балтики» и голы в Оренбурге

Сегодня, 2 сентября, состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Оренбург» и «Рубин» попытаются поправить положение в плотной группе А, «Зенит» примет махачкалинское «Динамо», «Спартак» встретится с «Родиной», а «Балтика» — с «Крыльями Советов». Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 12.05.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин»

«Оренбург» начал Кубок с разгромного поражения от «Спартака» — 1:5, однако во 2-м туре сам крупно победил «Родину» — 4:1. «Рубин» стартовал ещё хуже, получив пять безответных мячей от «Родины», после чего сыграл 1:1 со «Спартаком» и заработал два очка благодаря успеху серии пенальти. В чемпионате казанцы подходят ко встрече после уверенной победы над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:1. Первая встреча «Оренбурга» и «Рубина» в нынешнем сезоне РПЛ закончилась вничью — 1:1.

Кубковые матчи обеих команд уже получались результативными, а выбирать победителя здесь необязательно. «Оренбург» после пяти пропущенных от «Спартака» сумел перестроиться и четырежды отличился в Химках, тогда как «Рубин» явно прибавил в атаке по сравнению со стартом турнира. Казанцам тоже нежелательно играть исключительно на удержание ничьей — после двух туров у них всего два очка и разность мячей 1:6. Выбираем «обе забьют» за 1.80.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала

«Зенит» лидирует в группе C с пятью очками и остаётся единственной командой квартета, которая ещё не пропускала. Петербуржцы победили «Балтику» — 1:0, а затем сыграли 0:0 с «Крыльями Советов» и взяли дополнительное очко в серии пенальти. У махачкалинского «Динамо» ситуация противоположная: поражение 1:2 от «Крыльев», ничья 1:1 с «Балтикой» и только одно очко после двух туров. Накануне поездки в Санкт-Петербург команда ещё и уступила «Рубину» в РПЛ — 1:3.

Результативность «Зенита» в Кубке пока невысока, но дома против последней команды группы возможности должны быть совсем другими. Махачкалинцам уже необходимо рисковать: ещё одно поражение серьёзно осложнит борьбу даже за третью строчку. Это может открыть петербуржцам пространство, которого не хватало в более закрытых встречах с «Балтикой» и «Крыльями Советов». Обычная П1 оценивается всего в 1.33, поэтому выбираем победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз на матч «Спартак» — «Родина»

«Спартак» возглавляет группу А с четырьмя очками и разностью мячей 6:2. Красно-белые начали турнир с разгрома «Оренбурга» — 5:1, а затем сыграли 1:1 с «Рубином», уступив в серии пенальти. «Родина» тоже стартовала ярко — 5:0 с казанцами, но во 2-м туре команда развалилась под давлением «Оренбурга» и проиграла 1:4. Накануне кубковой встречи дебютант РПЛ получил три безответных мяча от «Балтики».

Соперники уже встречались в нынешнем чемпионате, и тогда разница в классе проявилась максимально наглядно — «Спартак» победил со счётом 3:0. Сейчас «Родине» приходится играть через два-три дня после тяжёлой встречи с «Балтикой», а глубина состава у хозяев заметно выше. В шести последних официальных матчах москвичи регулярно создавали достаточно моментов для нескольких голов, тогда как оборона гостей продолжает сбоить. Простую П1 брать неинтересно — выбираем победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз на матч «Балтика» — «Крылья Советов»

«Балтика» набрала два очка в Кубке: с минимальным счётом уступила «Зениту» — 0:1, затем сыграла 1:1 с махачкалинским «Динамо» и победила в серии пенальти. «Крылья Советов» идут вторыми с четырьмя очками после победы над махачкалинцами — 2:1 и нулевой ничьей с «Зенитом». Зато к очной встрече калининградцы подходят после убедительных 3:0 с «Родиной», тогда как самарцы в последнем матче РПЛ провели крайне открытые 90 минут с «Ахматом» — 3:3.

Есть и свежая очная встреча в чемпионате: 8 августа «Балтика» на выезде обыграла «Крылья Советов» со счётом 2:0. Теперь матч пройдёт в Калининграде, где хозяева должны получить дополнительное преимущество. Самарцы опасны в атаке и недавно забили по три мяча «Акрону» и «Ахмату», однако оборона в Грозном вновь оказалась уязвимой. На фоне текущей формы и предыдущего очного матча выбираем победу «Балтики» за 1.78.

Экспресс на матчи Кубка России 2 сентября 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Оренбург» — «Рубин» за 1.80.

Ставка 2: победа «Зенита» с форой (-1.5) в матче с махачкалинским «Динамо» за 2.00.

Ставка 3: победа «Спартака» с форой (-1.5) в матче с «Родиной» за 1.88.

Ставка 4: победа «Балтики» в матче с «Крыльями Советов» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.00 х 1.88 х 1.78 = 12.05.