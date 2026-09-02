«Бавария» в Кубке Германии и другие матчи: экспресс на футбол

Сегодня, 2 сентября, пройдут матчи Кубка Италии и Германии, а также очередного тура английского Чемпионшипа. «Сассуоло» встретится с преподнёсшим громкую сенсацию во Флоренции «Фрозиноне», «Удинезе» примет пока не забивающую в Серии А «Венецию», «Бавария» начнёт защиту Кубка Германии в Оснабрюке, а испытывающий серьёзные проблемы «Бёрнли» сыграет с набравшим ход «Мидлсбро». Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.75.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Фрозиноне»

«Сассуоло» постепенно набирает ход: после поражения от «Аталанты» со счётом 1:2 команда обыграла «Торино» — 2:1, а в предыдущем раунде Кубка Италии разгромила «Чезену» — 3:0. Однако недооценивать гостей после последних результатов невозможно. «Фрозиноне» уступил «Ювентусу» всего 0:1, после чего сенсационно разгромил «Фиорентину» на её поле — 3:0. Обе команды уже показали, что способны создавать моменты против соперников уровня Серии А, поэтому вместо выбора победителя берём «обе забьют» за 1.85.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Венеция»

«Удинезе» неплохо вошёл в сезон: после ничьей с «Комо» — 1:1 команда на выезде победила «Монцу» со счётом 3:2 и набрала четыре очка в двух турах Серии А. У «Венеции» старт значительно хуже — поражения от «Лечче» (0:2) и «Милана» (0:2), то есть ни одного забитого за 180 минут чемпионата мяча. Кубковая встреча пройдёт в Удине, а хозяева прямо сейчас выглядят и стабильнее, и убедительнее впереди. Выбираем победу «Удинезе» за 1.95.

Прогноз на матч «Оснабрюк» — «Бавария»

«Оснабрюк» накануне кубковой встречи одержал важную победу над «Бохумом» — 1:0, однако несколькими днями ранее дома получил три безответных мяча от «Магдебурга». Теперь уровень сопротивления вырастет радикально. «Бавария» после победы над дортмундской «Боруссией» в Суперкубке Германии (2:1) начала Бундеслигу с разгрома «Штутгарта» — 5:1. Мюнхенцы уже набрали отличный атакующий темп, а разница в глубине состава позволяет не опасаться даже серьёзной ротации. Простая П2 слишком мала, поэтому выбираем победу «Баварии» с форой (−2.5) за 1.69.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Мидлсбро»

«Бёрнли» пока проваливается, вернувшись в Чемпионшип: после ничьей 2:2 с «Вест Хэмом» команда дважды проиграла со счётом 1:3, а затем получила 1:4 от «Норвича». «Мидлсбро», напротив, набрал шесть очков в трёх турах и в последней встрече уверенно победил «Вест Бромвич» — 3:1. При этом хозяева забивали в каждом матче чемпионата, а гости отличились шесть раз за три тура. С учётом состояния обороны «Бёрнли» и формы атаки «Мидлсбро» выбираем «обе забьют» за 1.60.

Экспресс на футбол 2 сентября 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Сассуоло» — «Фрозиноне» за 1.85.

Ставка 2: победа «Удинезе» в матче с «Венецией» за 1.95.

Ставка 3: победа «Баварии» с форой (−2.5) в матче с «Оснабрюком» за 1.69.

Ставка 4: обе забьют в матче «Бёрнли» — «Мидлсбро» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.95 х 1.69 х 1.60 = 9.75.