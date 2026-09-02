«Динамо» Москва — «Ахмат». Черчесов не уедет из столицы пустым

3 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Ахмат» 3 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.44. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Ахмат»

На старте сезона между этими командами подозрительно много общего. Во-первых, высокие ожидания. Бело-голубые спустя четыре года воссоединились с Сандро Шварцем. Трансферами немцу не подсобили, но надежды всё равно поползли вверх. У грозненцев ровно наоборот: тренер остался, Станислав Черчесов продолжает работу. Зато состав усиливается на протяжении нескольких окон подряд. Потихонечку, понемножечку. Вместе с тем росли и амбиции.

Во-вторых, в чемпионате России стартовали крайне грустно. Забивали в час по чайной ложке, хотя нельзя сказать, что плохо играли. Моменты создавали, мячом владели, а толку не было. Болельщикам каждого из клубов первую победу пришлось подождать. Поначалу и вовсе сидели в подвале турнирной таблицы РПЛ, к осени улучшили положение. Хотя допущенные потери непременно вспомнятся по ходу сезона.

В-третьих, в Кубке России начали синхронно. Победа и поражение по итогам двух туров, вся борьба впереди. «Динамо» перетерпело «Факел» в самой концовке (1:0), а затем с тем же счётом уступило «Краснодару». Три очка в копилке. «Ахмат» проиграл южанам лишь по пенальти и убрал с пути воронежцев — 2:1. Четыре очка. Проще говоря, сойдутся главные кандидаты на второе место в квартете, которое выведет в плей-офф Пути РПЛ и подарит шанс на ошибку.

Как вы понимаете, без ротации тут не обойдётся. Благо обойма у обеих команд как минимум неплохая, варианты есть. Букмекеры отдают предпочтение динамовцам, что вполне логично. Соперники находятся в промежуточном состоянии, зато на стороне бело-голубых фактор своего поля. В то же время «Ахмат» при Черчесове нечасто покидает Москву с пустыми руками. А главное — умеет пользоваться дырами в опорной зоне. У Шварца они возникают частенько.

На таком фоне логично играть против линии. Турнир вторичный, команды сопоставимы по классу. Х2 за 1.72 — классический вариант, ИТМ 1.5 гола «Динамо» за 1.85 — посмелее. В Кубке России москвичи забивают с большим трудом. Что-то в духе 1:1 напрашивается.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Динамо» за 1.85.