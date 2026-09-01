Альварес, Гакпо и все-все-все. Ставки на самые горячие трансферы перед дедлайном

1 сентября — горячий день для спортивных блоков клубов из сильнейших чемпионатов Европы. Это день закрытия трансферного окна. Кто-то пытается усилиться на флажке, кто-то — спихнуть ненужные активы. А букмекеры следят за всем этим процессом и предлагают котировки. Правда, только иностранные компании, ведь российские букмекеры не могут принимать пари на переходы. Но у них можно поставить на любые спортивные события! Выбрать контору можно в рейтинге «Чемпионата».

Пока же изучим горячие предложения зарубежных компаний на трансферы перед дедлайном.

Хулиан Альварес

Хулиан Альварес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Кажется, эта сага никогда не закончится. Аргентинец не хочет играть за «Атлетико», а мадридцы не готовы отпускать его. Ну или готовы, но за баснословные деньги. Прямо сейчас ана