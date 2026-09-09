Убойная Лига чемпионов и другой футбол сегодня

Сегодня, 9 сентября, продолжится 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов, а параллельно пройдут матчи Кубка английской лиги, чемпионата Португалии и Пути регионов Кубка России.

«Арсенал» отправится в Неаполь, «Барселона» примет «Фейеноорд», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», а ещё в экспресс вошли встречи «Челси» — «Лидс», «Морейренсе» — «Бенфика» и «Чертаново» — «Нефтехимик». Коэффициент — 19.4.

Прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал»

«Наполи» подходит к старту Лиги чемпионов после двух поражений подряд в Серии А: сначала неаполитанцы уступили «Комо» — 1:2, а затем проиграли «Интеру» со счётом 2:3. «Арсенал», напротив, продолжает побеждать: после 1:0 с «Астон Виллой» лондонцы в дерби обыграли «Челси» — 2:1. В прошлом розыгрыше англичане дошли до финала ЛЧ и особенно надёжно выглядели без мяча, а нынешняя форма команд ещё сильнее склоняет линию в их сторону. Даже с учётом непростого выезда выбираем победу «Арсенала» за 1.75.

Прогноз на матч «Барселона» — «Фейеноорд»

«Барселона» начала чемпионат Испании с четырёх побед и уже забила 17 мячей, а генеральная репетиция перед Лигой чемпионов закончилась разгромом «Валенсии» на «Месталье» — 5:0. Каталонцы вообще отличаются высокой результативностью именно на общем этапе ЛЧ: за два предыдущих розыгрыша забили 50 голов. «Фейеноорд» хорошо провёл квалификацию, но уровень сопротивления теперь возрастает радикально, а простая П1 оценивается всего в 1.09. Повышаем коэффициент и выбираем победу «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.65.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид

«Ливерпуль» после двух ничьих на старте АПЛ наконец-то победил, уверенно разобравшись с «Ипсвичем» на выезде — 2:0. «Атлетико» перед поездкой на «Энфилд», наоборот, получил болезненные 0:3 в Бильбао от «Атлетика» и после четырёх туров чемпионата Испании уже дважды проиграл. На своём поле мерсисайдцы традиционно особенно сильны в еврокубках, а текущая форма мадридцев заставляет отказаться даже от страховки. Выбираем победу «Ливерпуля» за 1.70.

Прогноз на матч «Челси» — «Лидс»

«Челси» 6 сентября уступил «Арсеналу» со счётом 1:2, но уже через три дня получает возможность реабилитироваться на «Стэмфорд Бридж» в Кубке английской лиги. «Лидс» в последнем матче АПЛ сыграл 1:1 с «Брайтоном», а статус кубковой встречи предполагает ротацию с обеих сторон. Однако глубина состава у хозяев становится особенно весомым преимуществом: даже при нескольких изменениях лондонцы способны сохранить высокий уровень атакующей линии. Выбираем победу «Челси» за 1.68.

Прогноз на матч «Морейренсе» — «Бенфика»

Матч был перенесён на 9 сентября из-за еврокубкового календаря «Бенфики», а исторически поездки в Морейра-де-Конегуш складываются для лиссабонцев превосходно: в 15 гостевых встречах чемпионата с «Морейренсе» они одержали 12 побед при трёх ничьих. В прошлом сезоне здесь и вовсе было 4:0, а текущая линия снова показывает огромную разницу в классе. Обычная П2 слишком мала для экспресса, поэтому рассчитываем на уверенное превосходство гостей и выбираем победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.60.

Прогноз на матч «Чертаново» — «Нефтехимик»

«Чертаново» подходит к четвёртому раунду Пути регионов после домашней победы над «Череповцом» — 2:0 и вообще уверенно чувствует себя на своём уровне, однако теперь получает соперника из Первой лиги. «Нефтехимик» в последних турах чемпионата выглядит не лучшим образом – проиграл «Уфе» и «Енисею» без забитых мячей, но разница в уровне турниров и физической готовности всё равно существенна. В кубковом матче фавориту должно хватить класса, чтобы пройти молодой московский коллектив. Выбираем победу «Нефтехимика» за 1.47.

Экспресс на футбол 9 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Наполи» за 1.75.

Ставка 2: победа «Барселоны» с форой (-2.5) в матче с «Фейеноордом» за 1.65.

Ставка 3: победа «Ливерпуля» в матче с мадридским «Атлетико» за 1.70.

Ставка 4: победа «Челси» в матче с «Лидсом» за 1.68.

Ставка 5: победа «Бенфики» с форой (-1.5) в матче с «Морейренсе» за 1.60.

Ставка 6: победа «Нефтехимика» в матче с «Чертаново» за 1.47.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.65 х 1.70 х 1.68 х 1.60 х 1.47 = 19.40.