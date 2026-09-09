«Салават Юлаев» победит в третий раз подряд на выезде, СКА снова обыграет «Ладу»

Сегодня, 9 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. «Барыс» после разгромной победы над «Сибирью» примет набравший отличный ход «Салават Юлаев», СКА во второй раз за несколько дней встретится с «Ладой», московское «Динамо» постарается набрать первые очки в игре с «Адмиралом». Также ЦСКА сыграет с удачно стартовавшим «Торпедо», а «Ак Барс» примет «Трактор».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 17.74.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

«Барыс» начал регулярный чемпионат впечатляюще, разгромив «Сибирь» со счётом 7:1, поэтому простым этот выезд для уфимцев точно не будет. Однако «Салават Юлаев» успел провести уже две встречи и выиграл обе: сначала справился с «Северсталью» — 3:2, а затем неожиданно легко разобрался в Омске с «Авангардом» — 4:0. Кроме того, ещё 17 августа уфимцы победили «Барыс» со счётом 4:1. Астанинцы ярко проявили себя в первой игре, но по стабильности и качеству старта гости пока выглядят убедительнее. Выбираем победу «Салавата Юлаева» в основное время за 1.87.

Прогноз на матч СКА — «Лада»

Соперники уже встречались 5 сентября в Санкт-Петербурге, и тогда «Лада» заставила фаворита серьёзно потрудиться — СКА победил только в овертайме – 4:3 ОТ. Через два дня петербуржцы добавили ещё одну победу, обыграв московское «Динамо» — 5:3, тогда как тольяттинцы не сумели забить «Северстали» и уступили 0:1. Таким образом, СКА набрал четыре очка в двух матчах и уже забросил девять шайб, а повторная встреча снова пройдёт в Санкт-Петербурге. С учётом сопротивления «Лады» в первой игре фору брать необязательно — выбираем победу СКА с учётом овертайма и буллитов за 1.50.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Адмирал»

Московское «Динамо» начало сезон с двух поражений: сначала уступило «Автомобилисту» — 1:2, а затем СКА — 3:5. «Адмирал» провёл только одну встречу и также остался без очков, проиграв в Казани «Ак Барсу» со счётом 0:2. Бело-голубые пока не дают оснований брать крупную победу за невысокий коэффициент, а гости на старте сезона вообще ещё не забрасывали. Для обеих команд результат сейчас важнее открытого хоккея, поэтому интереснее уйти от исхода в сторону общего тотала. Выбираем тотал меньше 5 шайб за 1.94 — при пяти шайбах ставка будет рассчитана возвратом.

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо»

ЦСКА стартовал с домашнего поражения от «Спартака» — 2:3, тогда как «Торпедо» после двух матчей ещё не потеряло ни одного очка. Нижегородцы сначала всухую победили тех же красно-белых — 1:0, а затем в Минске отыгрались со счёта 1:3 и одолели «Динамо» по буллитам — 4:3 Б. Армейцы остаются фаворитами в домашней встрече, но текущие результаты совершенно не располагают к ставке на их уверенную победу. Нижегородцы уже дважды показали, что способны терпеть и цепляться за результат, поэтому выбираем победу «Торпедо» с форой (+1.5) за 1.63.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор»

«Ак Барс» выиграл обе встречи на старте регулярного чемпионата. Казанцы сначала вытащили матч с «Сибирью» и победили по буллитам — 4:3 Б, а затем уже куда спокойнее справились с «Адмиралом» — 2:0. «Трактор» после разгромного поражения от «Локомотива» со счётом 1:5 сумел реабилитироваться в Екатеринбурге, победив «Автомобилист» в овертайме — 4:3 ОТ. Однако челябинцы проводят третий подряд выездной матч, тогда как «Ак Барс» остаётся дома и на старте выглядит заметно стабильнее. При коэффициенте около двойки усложнять выбор дополнительными рынками не хочется. Выбираем победу «Ак Барса» в основное время за 2.00.

Экспресс на матчи КХЛ 9 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Барысом» в основное время за 1.87.

Ставка 2: победа СКА в матче с «Ладой» с учётом овертайма и буллитов за 1.50.

Ставка 3: ТМ 5 шайб в матче «Динамо» Москва — «Адмирал» за 1.94.

Ставка 4: победа «Торпедо» с форой (+1.5) в матче с ЦСКА за 1.63.

Ставка 5: победа «Ак Барса» в матче с «Трактором» в основное время за 2.00.

Общий коэффициент: 1.87 х 1.50 х 1.94 х 1.63 х 2.00 = 17.74.