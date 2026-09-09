Сафонов реабилитируется с «ПСЖ», а Батракова ждёт первая Лига чемпионов

Сегодня, 9 сентября, продолжится 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Для российских болельщиков особый интерес представляют сразу две встречи. «ПСЖ» Матвея Сафонова примет братиславский «Слован», а «Галатасарай» Алексея Батракова отправится в Лиссабон к набравшему отличный ход «Спортингу».

Для Батракова это может стать дебютом в главном еврокубке, тогда как Сафонов подходит к старту турнира после крайне неприятного матча с «Монако». Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.24.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Слован»

Начало сезона для действующего победителя Лиги чемпионов получается неожиданно тяжёлым. После победы над «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА парижане уступили «Лансу» (0:1), а в чемпионате Франции сыграли 2:2 с «Ренном» и «Лиллем». Затем положение стало ещё неприятнее: 4 сентября «ПСЖ» дома проиграл «Монако» — 1:2 и после трёх туров Лиги 1 остался всего с двумя очками. На этом фоне коэффициент 1.04 на обычную победу хозяев совершенно неинтересен, а требовать от пока не разогнавшегося фаворита разгрома опасно.

Отдельное внимание — к Матвею Сафонову. Россиянин выходил в старте «ПСЖ» во всех трёх матчах чемпионата, однако последняя встреча сложилась особенно неудачно: «Монако» нанёс два удара в створ и оба превратил в голы, а WhoScored поставил голкиперу 5,8 — худшую оценку в матче. При этом списывать всё на Сафонова было бы слишком просто. Впрочем, давление перед Лигой чемпионов очевидно. Если Луис Энрике вновь доверит россиянину место в воротах, матч со «Слованом» выглядит удобной возможностью вернуть уверенность.

Однако словаки приехали в Париж не туристами. «Слован» прошёл шесть квалификационных матчей, а в четырёх последних — с «Мьельбю» и «Целе» — одержал три победы при одной ничьей и ни разу не пропустил больше одного мяча. Разница в классе огромная, но нынешний «ПСЖ» ещё ни разу в новом сезоне не победил с разницей более чем в один гол. Чтобы ставка на гостей не прошла, Сафонову и партнёрам необходимо выиграть с преимуществом минимум в четыре мяча. Такое возможно, однако пока скорее выглядит исключением на фоне текущей формы парижан. Выбираем победу «Слована» с форой (+3.5) за 1.66.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Галатасарай»

«Спортинг» подходит к старту Лиги чемпионов практически без слабых результатов. После ничьей 2:2 с «Эштрелой» лиссабонцы последовательно победили «Виторию» (3:2), «Алверку» (3:1), «Риу Аве» (4:0), а 5 сентября спокойно справились с «Насьоналом» — 2:0. Получается 13 очков после пяти туров и 14 забитых мячей, причём два последних соперника вообще не смогли отличиться. «Галатасарай» тоже набирает очки, но две последние победы получились гораздо более нервными — 3:2 с «Гёзтепе» и «Истанбул Башакшехир».

Для Алексея Батракова поездка в Лиссабон особенно интересна. Россиянин дебютировал за «Галатасарай» 29 августа, выйдя на второй тайм с «Гёзтепе», и поучаствовал в комбинации перед одним из голов. Уже в следующей встрече с «Башакшехиром» ему впервые доверили место в стартовом составе: Батраков провёл на поле 68 минут на привычной позиции под нападающим и едва не оформил голевую передачу в самой первой атаке. То есть адаптация идёт очень быстро — от первого выхода за новый клуб до старта прошло меньше недели. Следующим шагом может стать дебют в Лиге чемпионов, хотя заранее гарантировать место в основе, конечно, нельзя.

Дополнительная интрига связана с состоянием Виктора Осимхена и Марио Лемины: после встречи с «Башакшехиром» «Галатасарай» официально сообщил о повреждениях приводящей мышцы у обоих. Для Батракова это потенциально означает ещё бо́льшую ответственность в созидании, особенно если кто-то из лидеров атаки не будет готов на 100%. Россиянин способен добавить гостям остроты между линиями, однако коллективно оборона турецкого клуба пока слишком многое позволяет соперникам. «Спортинг» забил 12 мячей в первых четырёх турах, затем добавил ещё два «Насьоналу» и получает домашнее поле. Даже с учётом возможного яркого дебюта Батракова на европейской сцене фаворитами остаются хозяева. Выбираем победу «Спортинга» за 1.95.

Экспресс на Лигу чемпионов 9 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Слована» с форой (+3.5) в матче с «ПСЖ» за 1.66.

Ставка 2: победа «Спортинга» в матче с «Галатасараем» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.66 х 1.95 = 3.24.