«Спартак» — СКА. Игорь Ларионов против календаря

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Игра пройдёт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — СКА 10 сентября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа СКА оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.32.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА

У «Спартака» старт получился контрастным. В первом матче сезона красно-белые проиграли дома «Торпедо» — 0:1, хотя два периода превосходили соперника в плане активности и количеству моментов. Зато уже через два дня исправились в куда более принципиальной встрече — обыграли ЦСКА на его площадке со счётом 3:2. Победную шайбу забросили менее чем за пять минут до сирены. 0 голов в первой встрече быстро сменились тремя в ворота одного из самых неприятных соперников.

СКА тоже подходит к поездке в Москву после яркого матча. 7 сентября петербуржцы победили московское «Динамо» — 5:3, хотя по ходу встречи уступали 0:2. Во втором периоде перевернули игру, забросив три шайбы, а в третьем закрепили преимущество. То есть с характером и атакой у команды сейчас всё в порядке. Именно поэтому сама по себе линия на почти равных соперников выглядит логично.

Однако дальше появляется фактор, который для нашего прогноза куда важнее предыдущих результатов. СКА 9 сентября играл в Санкт-Петербурге с «Ладой», а уже 10 сентября в 19:30 мск должен выйти против «Спартака» в Москве. Результат встречи с тольяттинцами здесь вообще можно не учитывать, ведь значение имеет сам факт матча: 60 минут хоккея, восстановление, дорога из Санкт-Петербурга в Москву и новая игра ровно через сутки. У «Спартака» предыдущая встреча прошла ещё 7 сентября. Разница в свежести получается огромной.

Особенно сильно такой календарь способен ударить по гостям ближе к третьему периоду. Первые 20-30 минут СКА вполне может проводить на эмоциях и держать высокий темп, но затем накопленная усталость обычно проявляется в мелочах: проигранных единоборствах, запоздалых сменах, удалениях и возврате в оборону. А «Спартак» как раз решил исход матча с ЦСКА в концовке. Красно-белые получают два полноценных дня без игр между дерби и встречей со СКА, тогда как гостям о нормальном восстановлении остаётся только мечтать.

Есть и приятная для москвичей история последних очных матчей. Три предыдущие встречи регулярного чемпионата остались за «Спартаком»: 2:1, 2:1 и 4:0. Особенно свежие январские 4:0 показывают, что статус СКА сам по себе давно не гарантирует преимущества в этой паре. Конечно, новый сезон многое поменял, поэтому делать последние результаты главным доводом не стоит. Но вместе с домашним льдом и календарём гостей картина становится ещё убедительнее.

Можно перестраховаться и взять победу «Спартака» с форой (0) примерно за 1.70. Только при настолько специфическом расписании СКА чистая П1 за 2.30 с небольшим кажется интереснее. Если бы команды получили одинаковое время на восстановление, котировки около 2.30-2.55 действительно отражали бы практически равную пару. Но одна из них проведёт матч накануне и затем сменит город. За такой фактор рынок недостаточно сильно наказал петербуржцев. Ждём, что свежесть хозяев особенно скажется во второй половине встречи и что-нибудь вроде 4:2 или 3:2.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.33.