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Фенербахче — Рома: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 10 сентября 2026 года, прямая трансляция

«Фенербахче» — «Рома». Римляне слишком хороши
Алексей Анисимов
«Фенербахче» — «Рома»: прогноз на матч
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Итальянцы выиграли все три матча Серии А с общей разностью 10:1.

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Рома». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. Для соперников это будет первая официальная встреча в истории.

Коэффициенты на матч «Фенербахче» — «Рома» 10 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 3.04. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.29. Ничейный исход можно найти в линии за 3.47.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Рома»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Кристанте – 39'     1:1 Браун – 48'    

Вот это возвращение. «Фенербахче» пробился в основной этап Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009, причём путёвку пришлось выгрызать через квалификацию. В решающей встрече турки сыграли 1:1 с «Лионом» дома, а затем победили во Франции — 2:1. С точки зрения еврокубкового характера претензий вообще никаких. В чемпионате всё менее ровно: после четырёх туров две победы и два поражения, 5 сентября команда уступила «Бешикташу» на своём поле — 1:2, хотя открыла счёт.

А «Рома» прилетает в Стамбул практически в идеальном состоянии. Три тура в Серии А — три победы. Сначала римляне разгромили «Фиорентину» — 4:0, затем с тем же счётом разобрались с «Лечче» на выезде, а 5 сентября дожали «Аталанту» — 2:1. 10 забитых мячей при одном пропущенном. После двух первых туров в клубе прямо говорили о прекрасном физическом состоянии команды, а победа в матче с «Аталантой» только подтвердила, что яркое начало не ограничилось соперниками попроще.

Впрочем, делать из Стамбула обычный выезд тоже нельзя. «Фенербахче» выиграл три последних домашних еврокубковых матча у итальянских клубов и во всех сохранил ворота сухими. Правда, статистика довольно несвежая. Последним таким соперником был «Лацио» ещё в 2013 году. Есть симметричный аргумент и у гостей: «Рома» выиграла пять предыдущих встреч с турецкими командами, причём четыре раза не пропустила. Вот только между собой клубы ещё никогда не играли, поэтому исторические цифры здесь скорее добавляют красок, нежели дают готовый ответ.

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Можно пойти в голы. ТБ 2.5 мяча за 1.80 смотрится вполне логично: «Рома» забила 10 голов за три тура, а у «Фенербахче» три последних матча во всех турнирах закончились 2:1, 2:0 и 1:2. Только римляне в первых двух турах Серии А вообще не пропускали, а квалификационные матчи турок с «Лионом» были достаточно осторожными. Поэтому платить за обязательный третий гол хочется чуть меньше, чем за форму конкретной команды.

И вот П2 за коэффициент выше 2.20 выглядит особенно интересно. «Фенербахче» умеет проводить большие европейские вечера и совсем недавно доказал это в Лионе. Но турецкий чемпионат уже дважды показал уязвимость команды, причём последнее поражение случилось именно дома. «Рома» же стартовала с трёх побед подряд, забивает в среднем больше трёх мячей и подходит к возвращению в Лигу чемпионов гораздо более стабильной. Даже рынок при факторе горячего Стамбула всё равно делает гостей фаворитами.

Защищаться 90 минут римлянам точно не придётся, а качество переходов и нынешняя реализация дают хорошие шансы наказать хозяев за свободные зоны. «Фенербахче» способен сделать матч очень тяжёлым и свой гол вполне может найти, но сейчас гости выглядят цельнее. Ждём что-нибудь вроде 1:2. За коэффициент 2.29 вполне можно рискнуть без дополнительных условий и сложных комбинаций.

Ставка: победа «Ромы» за 2.29.

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