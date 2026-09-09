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Бавария — Будё-Глимт, 10 сентября 2026 года, прогноз и трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» — «Будё-Глимт». Это точно футбол?
Алексей Серяков
«Бавария» — «Будё-Глимт»: прогноз на матч
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Если верить букмекерам, результативность в Мюнхене рискует оказаться хоккейной.

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Будё-Глимт» 10 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.18. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Будё-Глимт»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

Как вам коэффициент на тотал больше 2.5 гола? Нелепые 1.19, словно речь идёт не о футбольном, а о хоккейном матче. Даже на тотал больше 4 мячей дают смешные 1.62! Что самое забавное, спорить с букмекерами нет ни малейшего желания. Судя по повадкам соперников, голов в Мюнхене будет не просто много, а очень много. Что ж, нам же лучше. Ждём зрелища, пусть и на любителя.

Достаточно вспомнить прошлогодние выступления команд. Мюнхенцы установили рекорд немецкой Бундеслиги по результативности за сезон и подарили много ярких матчей в Лиге чемпионов. Вне зависимости от этапа и оппонента. Хоть вынося «Пафос» в сентябре, хоть в грубой форме высаживая «Аталанту» в 1/8 финала, хоть не стесняясь мадридского «Реала». «ПСЖ» оказался более гибким и просто более мощным, но на то он и дважды подряд победитель Лиги чемпионов.

«Будё-Глимт» стал главной сенсацией минувшего розыгрыша и не изменил себе в квалификации и на сей раз. На пути к общему этапу Лиги чемпионов пришлось преодолеть два барьера. Можно даже не вдаваться в детали вроде имён соперников, продвинутой статистики и прочих факторов. Просто оцените результаты — 3:3, 3:2 (дополнительное время), 3:1 и 3:0. Трёх мячей в Германии «викингам» не видать, но и с пустыми руками они вряд ли уедут.

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Самое сложное при таких раскладах — найти вариант с достойным коэффициентом. Абсолютно понятно, что подопечные Венсана Компани дома должны побеждать. В то же время «Будё-Глимт» не зря считается специалистом по грандам. Разгромно не уступает, бьётся до конца. Значит, форы отпадают, а планка тотала задрана. А ну как Никита Хайкин поймает кураж? Подобное в его исполнении мы видели неоднократно.

Вот и получается, что самое очевидное — победа «Баварии» при голах в обе стороны за 1.90. Нас устроят хоть классические 2:1, хоть нечто сумасшедшее в духе 6:4. Команды на старте сезона могут позволить себе праздник. Если хотите рискнуть, рассмотрите гол в первые 15 минут встречи за 2.15. Долгой разведки тут не будет.

Ставка: «Бавария» победит + обе забьют за 1.90.

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