«Манчестер Юнайтед» — «Сабах». Только попробуйте всё испортить!

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» 10 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Сабаха» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»

«Манчестер Юнайтед» в последние годы выступает в Лиге чемпионов гораздо реже, чем хотелось бы. Общий этап ввели, количество участников увеличили, но больно уж высока конкуренция в АПЛ для того бардака, что уже довольно давно творится в Манчестере. Собственно, и по итогам минувшего сезона пробились в главный еврокубок с приключениями: спады, нестабильность, смена тренера. И это при аномально свободном графике! Никаких еврокубков и моментальные вылеты из Кубка Англии и Кубка лиги. Всего 40 встреч за сезон, куча недельных циклов. Лафа.

Как Майкл Кэррик справится с борьбой на несколько фронтов — ключевой вопрос сезона. Состав, конечно, перебрали, однако уверенности нет. Ясно одно: у «Манчестер Юнайтед» есть всё необходимое для того, чтобы открыть общий этап Лиги чемпионов как положено. Во-первых, своё поле и поддержка трибун. Во-вторых, соперник. Если не брать три очка с «Сабахом» дома, то где брать? Неужели и тут сядут в лужу?

Достаточно сказать, что из всех 18 матчей 1-го тура этот самый неровный с точки зрения букмекеров. На лобовую победу англичан дают смешной коэффициент 1.11. А ведь после расширения по-настоящему громких вывесок немного, средний уровень размазался, и встреч с минимальной интригой хватает. Так что «Манчестер Юнайтед» рискует с ходу вляпаться в историю, если что пойдёт не так.

Им, к сожалению, не привыкать. Вспомните жуткие 0:2 от «Халла» в стартовом туре АПЛ. «Сабах» до основной стадии Лиги чемпионов прежде не добирался, это в принципе молодой клуб, который совсем недавно познал вкус первого трофея. Зато с тонусом и характером — полный порядок. Пробился в общий этап Лиги чемпионов с первого раунда квалификации! Четыре соперника, восемь встреч. Пострадали чемпионы Уэльса, Финляндии, Дании и Израиля.

Сомневаться в победе хозяев сложно, однако коэффициенты вы видите, а ставить на разгром в исполнении нынешних манкунианцев совсем не хочется. Слишком нестабильны. Гораздо любопытнее проверить голы в обе стороны с классным коэффициентом 2.05. Оборона команды Кэррика не блещет, а чемпиону Азербайджана терять нечего. Почему бы и нет?

Ставка: обе команды забьют за 2.05.