15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

МЮ — Сабах, 10 сентября 2026, прогноз и трансляция матча Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах». Только попробуйте всё испортить!
Алексей Серяков
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: прогноз на матч
Комментарии
Возвращение манкунианцев в Лигу чемпионов просто обязано получиться успешным.

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» 10 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Сабаха» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«Манчестер Юнайтед» в последние годы выступает в Лиге чемпионов гораздо реже, чем хотелось бы. Общий этап ввели, количество участников увеличили, но больно уж высока конкуренция в АПЛ для того бардака, что уже довольно давно творится в Манчестере. Собственно, и по итогам минувшего сезона пробились в главный еврокубок с приключениями: спады, нестабильность, смена тренера. И это при аномально свободном графике! Никаких еврокубков и моментальные вылеты из Кубка Англии и Кубка лиги. Всего 40 встреч за сезон, куча недельных циклов. Лафа.

Как Майкл Кэррик справится с борьбой на несколько фронтов — ключевой вопрос сезона. Состав, конечно, перебрали, однако уверенности нет. Ясно одно: у «Манчестер Юнайтед» есть всё необходимое для того, чтобы открыть общий этап Лиги чемпионов как положено. Во-первых, своё поле и поддержка трибун. Во-вторых, соперник. Если не брать три очка с «Сабахом» дома, то где брать? Неужели и тут сядут в лужу?

Достаточно сказать, что из всех 18 матчей 1-го тура этот самый неровный с точки зрения букмекеров. На лобовую победу англичан дают смешной коэффициент 1.11. А ведь после расширения по-настоящему громких вывесок немного, средний уровень размазался, и встреч с минимальной интригой хватает. Так что «Манчестер Юнайтед» рискует с ходу вляпаться в историю, если что пойдёт не так.

Материалы по теме
Битва в наилегчайшем весе и успех Царукяна! Чего ждать от UFC 331
Битва в наилегчайшем весе и успех Царукяна! Чего ждать от UFC 331

Им, к сожалению, не привыкать. Вспомните жуткие 0:2 от «Халла» в стартовом туре АПЛ. «Сабах» до основной стадии Лиги чемпионов прежде не добирался, это в принципе молодой клуб, который совсем недавно познал вкус первого трофея. Зато с тонусом и характером — полный порядок. Пробился в общий этап Лиги чемпионов с первого раунда квалификации! Четыре соперника, восемь встреч. Пострадали чемпионы Уэльса, Финляндии, Дании и Израиля.

Сомневаться в победе хозяев сложно, однако коэффициенты вы видите, а ставить на разгром в исполнении нынешних манкунианцев совсем не хочется. Слишком нестабильны. Гораздо любопытнее проверить голы в обе стороны с классным коэффициентом 2.05. Оборона команды Кэррика не блещет, а чемпиону Азербайджана терять нечего. Почему бы и нет?

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android