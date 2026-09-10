Удивительный «Комо», вернувшийся «МЮ» и Хайкин против «Баварии»

Сегодня, 10 сентября, завершится 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. «Комо» проведёт первый еврокубковый матч в своей истории и примет «РБ Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с главным андердогом турнира — азербайджанским «Сабахом», а «Бавария» попробует начать очередной еврокубковый сезон с результативной победы над «Будё-Глимт».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.11.

Прогноз на матч «Комо» — «РБ Лейпциг»

«Комо» подходит к историческому дебюту в Лиге чемпионов в отличном состоянии. Итальянцы пока не проигрывали в Серии А, на выезде победили «Наполи» со счётом 2:1, а 4 сентября разгромили «Дженоа» — 4:1. «РБ Лейпциг» начал Бундеслигу с уверенной победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» — 3:0, однако уже во 2-м туре получил три мяча от «Вердера» и уступил 1:3. В результате именно дебютант еврокубков подходит к очной встрече в более убедительной форме.

Опыт Лиги чемпионов полностью на стороне немцев, однако сейчас переоценивать этот фактор не будем. «Комо» проведёт первый европейский вечер в своей истории дома. При этом команда уже доказала, что способна не просто конкурировать с сильными соперниками, но и навязывать им свой футбол. Показательно и движение линии: хозяева идут фаворитами встречи — победа «Комо» оценивается примерно за 1.85, тогда как на П2 дают почти 4.00. При текущем состоянии команд доверяем итальянцам и выбираем победу «Комо» за 1.85.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»

«Манчестер Юнайтед» пока выступает неровно, но с результативностью проблем нет. После поражения от «Халл Сити» манкунианцы разгромили «Ипсвич Таун» со счётом 5:2, а затем сыграли 2:2 с «Эвертоном». Перед Лигой чемпионов есть кадровые потери, однако уровень соперника позволяет провести ротацию без критического снижения качества. Тем более встреча станет для «МЮ» возвращением в главный еврокубок после трёхлетнего перерыва и пройдёт на «Олд Траффорд».

При этом относиться к «Сабаху» как к совершенно случайному участнику нельзя. Азербайджанцы выиграли шесть из восьми матчей квалификации, в ответной встрече раунда плей-офф забили пять мячей «Хапоэлю» из Беэр-Шевы, а 5 сентября разгромили «Зирю» — 5:0. Однако теперь разница в уровне сопротивления становится огромной. Обычная П1 практически ничего не даёт, поэтому повышаем планку: если фаворит быстро откроет счёт, пространства у гостей будет становиться только больше. Выбираем победу «Манчестер Юнайтед» с форой (−2.5) за 1.97.

Прогноз на матч «Бавария» — «Будё-Глимт»

«Бавария» перед стартом Лиги чемпионов неожиданно потеряла первые очки в Бундеслиге, сыграв 0:0 с «Шальке». Однако до этого мюнхенцы разгромили «Штутгарт» — 5:1, а в Кубке Германии победили «Оснабрюк» — 4:1. Кроме того, есть впечатляющая европейская традиция: «Бавария» забрала стартовый матч в 22 предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов подряд и не уступает дома на групповом или общем этапе турнира на протяжении 38 встреч. Поэтому вопрос здесь скорее не в том, победят ли хозяева, а насколько результативной получится игра.

«Будё-Глимт» способен помочь пробить высокий тотал. Норвежцы в квалификации дважды победили НЕК — 3:1 и 3:0, а затем в чемпионате одолели «Русенборг» со счётом 4:2. В 11 из 12 последних еврокубковых встреч команда забивала как минимум два мяча, поэтому даже на «Альянц Арене» ждать от гостей исключительно низкого блока не стоит. С одной стороны — атакующая мощь «Баварии», с другой — крайне смелый и результативный соперник. Поэтому вместо огромной минусовой форы выбираем тотал больше 4.5 мяча за 1.95.

Экспресс на Лигу чемпионов 10 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Комо» в матче с «РБ Лейпциг» за 1.85.

Ставка 2: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (−2.5) в матче с «Сабахом» за 1.97.

Ставка 3: ТБ 4.5 мяча в матче «Бавария» — «Будё-Глимт» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.85 × 1.97 × 1.95 = 7.11.