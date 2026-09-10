Кубок России: «Урал» подтвердит разницу, «Торпедо» продлит серию

Сегодня, 10 сентября, завершится четвёртый раунд Пути регионов Кубка России. «Луки-Энергия» примут одного из лидеров Первой лиги «Урал», а в Ярославле «Шинник» встретится с набравшим отличный ход московским «Торпедо». Обе пары определят участников следующей стадии турнира.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.19.

Прогноз на матч «Луки-Энергия» — «Урал»

«Луки-Энергия» заслужили этот большой матч: в Кубке России команда прошла «Звезду» со счётом 2:1, затем разгромила «Череповец» — 4:1, а перед встречей с «Уралом» ещё и победила владимирское «Торпедо» в чемпионате — 2:1. Однако теперь уровень сопротивления резко повышается. Екатеринбуржцы не проигрывают шесть официальных матчей подряд, за это время победили «СКА-Хабаровск» (3:0), «Уфу» (3:0), «Текстильщик» (2:0) и «КАМАЗ» — 2:0. Разница между одним из сильнейших клубов Первой лиги и представителем Второй лиги «Б» остаётся существенной.

Кубковый формат и возможная ротация заставляют отказаться от слишком агрессивной форы. «Луки-Энергия» четыре последних матча не проигрывают и на своём поле наверняка постараются максимально долго сохранять интригу. Однако «Урал» даже при изменениях в составе располагает заметно бо́льшими ресурсами, а простая П2 предлагается всего примерно за 1.50. Поэтому повышаем коэффициент, но оставляем страховку на случай минимальной победы гостей: выбираем победу «Урала» с форой (-1) за 1.82 — при разнице ровно в один мяч будет возврат.

Прогноз на матч «Шинник» — «Торпедо»

«Шинник» подходит к Кубку без поражений в трёх последних турах Первой лиги: ярославцы победили «Волгу» со счётом 3:1, сыграли 0:0 с «Енисеем» и 2:2 — с «Ротором». Кроме того, в нынешнем сезоне команды уже встречались — 26 июля в Химках была зафиксирована ничья 1:1. Домашнее поле тоже работает в пользу ярославцев, поэтому линия вполне логично не делает «Торпедо» явным фаворитом.

Но форма москвичей сейчас выглядит ещё убедительнее. «Торпедо» выиграло четыре официальных матча подряд, причём перед последней встречей шло на серии из трёх сухих побед, а 4 сентября разгромило на выезде «Текстильщик» — 4:1. Атака чёрно-белых вышла на хороший уровень, тогда как «Шинник» в предыдущем туре позволил «Ротору» дважды отличиться в Ярославле. При коэффициенте выше двойки текущая серия гостей перевешивает фактор своего поля хозяев. Выбираем победу «Торпедо» за 2.30.

Экспресс на Кубок России 10 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Урала» с форой (-1) в матче с «Луки-Энергия» за 1.82.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче с «Шинником» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.82 × 2.30 = 4.19.