«Спартак» благодарит календарь, «Авангард» реабилитируется в Омске

Сегодня, 10 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять матчей. Особое внимание привлекает встреча «Спартака» и СКА, причём петербуржцам придётся выйти на лёд второй день подряд. Кроме того, действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» примет «Северсталь», а «Авангард» после неудачного старта сезона постарается реабилитироваться во встрече с «Сочи».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 6.34.

Прогноз на матч «Спартак» — СКА

«Спартак» начал чемпионат с минимального поражения от «Торпедо» — 0:1, однако уже во второй встрече реабилитировался в дерби с ЦСКА и победил со счётом 3:2. СКА стартовал результативнее: петербуржцы сначала одолели «Ладу» — 4:3 ОТ, а затем отыгрались с 0:2 и победили московское «Динамо» — 5:3. При равных условиях гости выглядели бы как минимум не слабее, однако календарь полностью меняет расклад.

Результат матча СКА — «Лада» 9 сентября для прогноза принципиального значения не имеет. Куда важнее сам факт: петербуржцы проведут 60 минут хоккея, после чего должны восстановиться, перебраться из Санкт-Петербурга в Москву и уже следующим вечером снова выйти на лёд. «Спартак» предыдущий матч провёл ещё 7 сентября и получает огромный перевес в свежести, который особенно способен проявиться ближе к третьему периоду. При практически равной линии такой фактор выглядит недооценённым. Выбираем победу «Спартака» в основное время за 2.33.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь»

«Локомотив» начал защиту титула максимально уверенно. В 1-м туре ярославцы разгромили «Трактор» со счётом 5:1, а 8 сентября победили «Шанхайских Драконов» — 3:1. Получается две победы и разность шайб 8:2. «Северсталь» стартовала скромнее: уступила «Салавату Юлаеву» — 2:3, после чего провела совершенно другой по характеру матч с «Ладой» и победила 1:0. Череповчане за две встречи забросили только три шайбы, зато показали, что способны заставить соперника играть в вязкий хоккей.

Поэтому минусовая фора здесь выглядит лишним риском. «Северсталь» получила чуть больше времени на восстановление и способна долго удерживать небольшую разницу, однако пока «Локомотив» выглядит гораздо целостнее: две победы подряд, восемь заброшенных шайб и всего две пропущенные. В Ярославле действующий чемпион закономерно идёт явным фаворитом, а коэффициент на П1 держится в районе 1.60. Не усложняем выбор и берём победу «Локомотива» в основное время за 1.60.

Прогноз на матч «Авангард» — «Сочи»

«Авангард» получил болезненный результат уже в первой игре нового чемпионата. Омичи дома уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 0:4, причём до середины встречи сохраняли нулевую ничью, а затем развалились. Однако положение «Сочи» выглядит ещё хуже. Южане стартовали 8 сентября в Нижнекамске и были разгромлены «Нефтехимиком» — 1:5, пропустив трижды уже к 30-й минуте. Теперь уровень соперника повышается, а выездная серия продолжается.

Обычная победа «Авангарда» оценивается всего примерно за 1.35-1.40, поэтому для экспресса такой вариант почти бесполезен. Зато фора выглядит оправданным способом поднять коэффициент. Омичам после 0:4 необходимо реагировать перед своими болельщиками, а «Сочи» только что позволил далеко не самому грозному сопернику забросить пять шайб. В последних домашних очных встречах «Авангард» также побеждал южан 5:2 и 6:0. Выбираем победу «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.70.

Экспресс на матчи КХЛ 10 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Спартака» в матче со СКА в основное время за 2.33.

Ставка 2: победа «Локомотива» во встрече с «Северсталью» в основное время за 1.60.

Ставка 3: победа «Авангарда» с форой (-1.5) в матче с «Сочи» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.33 × 1.60 × 1.70 = 6.34.