8-й тур РПЛ: «Зенит» исправится после ЦСКА, «Краснодар» — снова на коне

С 11 по 13 сентября состоятся восемь матчей 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» после домашнего поражения от ЦСКА попробует реабилитироваться во встрече с «Локомотивом», московское «Динамо» примет «Оренбург», а возглавляющий таблицу «Краснодар» сыграет дома с пока не побеждавшим «Акроном».

Тур откроется встречей «Крыльев Советов» и «Родины», а завершится в Краснодаре. После семи туров «быки» набрали 19 очков, ЦСКА — 15, московские «Динамо» и «Спартак» — по 13.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 41.47.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Родина»

«Крылья Советов» в трёх последних турах РПЛ набрали пять очков: разгромили «Акрон» со счётом 3:0, сыграли 3:3 с «Ахматом», а затем остановили лидирующий «Краснодар» — 2:2. У «Родины» ситуация противоположная: пять поражений в семи турах, 19 пропущенных мячей и три проигрыша подряд в чемпионате: 1:3 от московского «Динамо», 0:3 от «Балтики» и 0:2 — от махачкалинского «Динамо». Самарцы тоже пока не отличаются стабильностью, но дома во встрече с одним из главных аутсайдеров должны пользоваться своим преимуществом. Выбираем победу «Крыльев Советов» за 1.85.

Прогноз на матч «Факел» — «Балтика»

«Факел» остаётся единственной командой РПЛ без побед и после семи туров набрал всего два очка. При этом воронежцы забили лишь четыре мяча, а три из четырёх последних встреч чемпионата завершили с максимум двумя голами. «Балтика» после ярких 3:0 с «Родиной» неожиданно уступила дома «Локомотиву» — 0:1, а перед этим сыграла 0:0 с «Крыльями Советов» в Кубке России. Обе команды сейчас дают достаточно оснований ждать осторожного сценария, особенно с учётом положения хозяев. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» неожиданно проиграл ЦСКА на «Газпром Арене» — 1:2, после семи туров идёт только пятым с 12 очками. Однако до этого петербуржцы победили «Факел» и разгромили махачкалинское «Динамо» в Кубке России. «Локомотив» наконец прервал затяжную неудачную серию и выиграл у «Балтики» — 1:0, но шесть очков и 13-е место по-прежнему говорят о проблемах. На своём поле после поражения от ЦСКА хозяевам особенно важно реагировать, а линия оставляет мало пространства для усложнений. Выбираем победу «Зенита» за 1.40.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Оренбург»

Московское «Динамо» после непростого старта набрало отличный ход и выиграло три тура подряд: у «Родины» — 3:1, у «Локомотива» — 1:0 и у «Спартака» — 2:1. Между ними бело-голубые ещё и разгромили «Ахмат» в Кубке России со счётом 3:0. «Оренбург» уступил лишь однажды за семь туров, но сразу пять матчей завершил вничью и пока одержал только одну победу. Гости способны затянуть встречу, однако текущая форма и домашний фактор явно на стороне москвичей. Выбираем победу «Динамо» за 1.50.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

ЦСКА остаётся единственной командой вместе с «Краснодаром», которая ещё не проигрывала в нынешнем чемпионате. Армейцы набрали 15 очков, а в прошлом туре одержали особенно ценную победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом» — 2:1. «Рубин» тоже проиграл лишь один раз, но четыре ничьих не позволяют казанцам подняться выше восьмого места. В последнем туре команда не сумела дома победить «Ахмат» — 1:1. Казанцы традиционно неудобны для ЦСКА, однако нынешняя форма москвичей и домашнее поле склоняют выбор в сторону фаворита. Выбираем победу ЦСКА за 1.95.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

«Ахмат» после разгрома «Ростова» со счётом 4:1 дважды сыграл вничью в чемпионате: 3:3 с «Крыльями Советов» и 1:1 — с «Рубином». Махачкалинское «Динамо» после поражения 1:3 в Казани быстро восстановилось и уверенно победило «Родину» — 2:0, поднявшись на шестое место. При этом очные матчи команд традиционно проходят крайне плотно: три предыдущие встречи РПЛ завершились со счетами 1:1, 0:1 и 1:1. В региональном дерби при близкой линии искать победителя необязательно. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» в прошлом туре уступил московскому «Динамо» со счётом 1:2 и потерял место в первой тройке, однако дома красно-белые уже побеждали «Зенит» — 2:0 — и разгромили «Родину» в Кубке России — 3:1. «Ростов» после тяжёлого старта постепенно оживает и в последней встрече уверенно справился с «Факелом» — 3:1, но перед этим проиграл «Краснодару» и крупно уступил «Ахмату». У хозяев выше качество состава и больше возможностей в атаке, а после поражения в дерби мотивации должно хватать. Выбираем победу «Спартака» за 1.62.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»

«Краснодар» остаётся лидером РПЛ и единственной командой, набравшей 19 очков после семи туров. Серия из шести побед прервалась лишь в Самаре, где «быки» сыграли 2:2 с «Крыльями Советов». «Акрон» по-прежнему не забрал ни одного матча: четыре ничьих, три поражения и 17 пропущенных голов — худший показатель в лиге после «Родины». Тольяттинцы способны цепляться за отдельные эпизоды и недавно отобрали очки у ЦСКА и «Оренбурга», но на выезде в матче с лидером чемпионата этого должно быть недостаточно. Выбираем победу «Краснодара» за 1.32.

Экспресс на все матчи 8-го тура РПЛ

Ставка 1: победа «Крыльев Советов» в матче с «Родиной» за 1.85.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Факел» — «Балтика» за 1.60.

Ставка 3: победа «Зенита» во встрече с «Локомотивом» за 1.40.

Ставка 4: победа московского «Динамо» в матче с «Оренбургом» за 1.50.

Ставка 5: победа ЦСКА во встрече «Рубином» за 1.95.

Ставка 6: ТМ 2.5 мяча в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала за 1.60.

Ставка 7: победа «Спартака» в матче с «Ростовом» за 1.62.

Ставка 8: победа «Краснодара» во встрече с «Акроном» за 1.32.

Общий коэффициент: 1.85 × 1.60 × 1.40 × 1.50 × 1.95 × 1.60 × 1.62 × 1.32 = 41.47.