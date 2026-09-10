«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Разину есть за что мстить

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск. Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Металлург» Мг 11 сентября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ак Барса» предлагается с коэффициентом 2.64. Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 2.27. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.14.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.98.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Мг

Вот это уже настоящая восточная классика. Четыре месяца назад команды встретились в полуфинале Кубка Гагарина, и «Ак Барс» неожиданно убедительно разобрал обладателя Кубка Континента — 4-1 в серии. Причём две домашние встречи подряд казанцы забрали с одинаковым счётом 4:1, а затем закончили противостояние победой 4:3 в овертайме в Магнитогорске. Для команды Андрея Разина воспоминания максимально неприятные.

«Ак Барс» новый чемпионат начал без поражений. Сначала дома пришлось вытаскивать 1:3 в матче с «Сибирью» — две шайбы за 38 секунд в начале третьего периода, а затем —победа по буллитам 4:3. Через два дня всё получилось намного спокойнее: 2:0 с «Адмиралом», Тимур Билялов оформил первый «сухарь». Четыре очка из четырёх возможных и всего три пропущенные шайбы выглядят прекрасно. Правда, 9 сентября казанцы играли с «Трактором». Времени на восстановление у них было меньше.

«Металлург» тоже стартовал с двух побед. Причём соперник дважды был один и тот же — «Амур». В первой встрече магнитогорцы победили 4:2, а через двое суток пришлось повозиться значительно дольше — 2:1 в овертайме. Получается шесть заброшенных и три пропущенные шайбы за два матча. Не ураган, которым команда Андрея Разина была в прошлой регулярке, зато максимальный результат. Напомним, год назад «Металлург» забросил рекордные для одного регулярного чемпионата КХЛ 252 шайбы и выиграл Кубок Континента.

Летом Магнитогорск ещё и забрал из Казани Нэйтана Тодда. В прошлом плей-офф он помогал «Ак Барсу» проходить «Металлург», а теперь знает устройство бывшей команды изнутри. На предсезонке новичок набрал семь очков, а в первом матче чемпионата отметился голом и передачей. Это не повод строить весь прогноз вокруг одного хоккеиста, однако для настолько равной пары дополнительные детали имеют значение.

И ещё важнее календарь. «Металлург» последний матч перед поездкой в Казань провёл 8 сентября. «Ак Барс» играл с «Трактором» вечером 9 сентября, а уже 11 сентября снова выходит на лёд. То есть у гостей получается примерно на сутки больше восстановления. Для самого начала сезона это не катастрофа, но при почти равных составах и интенсивном хоккее такой бонус уже имеет вес. Особенно ближе к третьему периоду.

Можно сыграть осторожнее и взять победу «Металлурга» с учётом овертайма и буллитов примерно за 1.77-1.80. Но коэффициент на чистую П2 держится выше 2.20, и здесь риск кажется оправданным. Магнитогорцы отлично помнят весенние 1-4, начали сезон с двух побед, получили больше времени на восстановление и даже на выезде идут небольшими фаворитами линии. «Ак Барс» дома чрезвычайно опасен, поэтому лёгкой встречи ждать не приходится. Однако что-нибудь вроде 2:3 в основное время сейчас выглядит вполне реально.

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.27.