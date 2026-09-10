Суперматч в РПЛ: «Зенит» пустит «Локомотив» под откос

12 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 12 сентября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

В каком состоянии находится «Локомотив»

Подбирать слова всё сложнее. Дмитрий Баринов говорил неприятные вещи, но оказался прав. Его бывший клуб — в глубоком кризисе. Чуть ли не всех ключевых игроков образца прошлого сезона лишились, а замены… Ну, что тут сказать. Их маловато и количественно, и качественно. Например, Сергей Бабкин — добротный игрок, ещё и собственный воспитанник. Но понятно, что определяющим он не будет.

У руководства с тренером отношения натянутые, с деньгами худо, болельщики уже прямым текстом требуют от менеджеров ответов. Сама команда тем временем выдала антирекордный старт в чемпионатах России. Разговоры о вылете, конечно, преждевременны, ресурсов для сохранения прописки достаточно. Но такими темпами придётся в самом деле воевать до последнего с обитателями дна турнирной таблицы. От сезона ждали чего угодно, но не этого. Ладно хоть «Балтику» обыграли.

Как себя чувствует «Зенит»

Конечно, на фоне соперника проблемы действующего чемпиона кажутся скромными. Ну да, наломали дров. Безвольно проиграли «Родине» в родных стенах (1:2), по делу получили от «Спартака» (0:2), умудрились уступить ЦСКА (1:2). Ещё к концу лета отпустили «Краснодар», но позади четверть дистанции. Вся борьба впереди, нужно лишь поскорее взяться за ум. Подарков конкурентам и без того многовато.

У «Зенита» продолжаются игры с московскими клубами. Неделю назад принимали ЦСКА, теперь в Санкт-Петербург приедет «Локомотив». Прежде железнодорожники под руководством Михаила Галактионова часто доставляли проблемы быстрыми атаками и умелой игрой на пространстве, однако теперь уровень мастерства совсем иной. Возможности есть, нет исполнения. А значит, и результатов.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 12 сентября 2026 года

Галактионов продолжает поиски не от хорошей жизни. Мы уже видели Сергея Пиняева на острие — активно, старательно, малопродуктивно. Андрей Мостовой получает шанс с ходу кое-что доказать бывшему клубу. Победный гол на новом месте уже есть.

«Локомотив» с удовольствием отдаст территорию и станет караулить контратаки, играть в контроль в гостях у действующего чемпиона самоубийственно. Вроде бы в обороне потихоньку добавляют, хотя уровень сопротивления будет иным.

«Зенит» в позиционных атаках страдает, забивает почти всегда на индивидуальном мастерстве и с пенальти. Есть подозрение, что с трудностями хозяева столкнутся, но свои пару мячей с горем пополам найдут. Если учитывать ресурсы соперника, для трёх очков наверняка хватит. Берём победу фаворита через «низ».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.13.