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Зенит — Локомотив: прогноз на матч 12 сентября 2026 года

Суперматч в РПЛ: «Зенит» пустит «Локомотив» под откос
Алексей Серяков
Суперматч в РПЛ: «Зенит» — «Локомотив»
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Набирать очки в Санкт-Петербурге железнодорожники не готовы.

12 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 12 сентября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

В каком состоянии находится «Локомотив»

Подбирать слова всё сложнее. Дмитрий Баринов говорил неприятные вещи, но оказался прав. Его бывший клуб — в глубоком кризисе. Чуть ли не всех ключевых игроков образца прошлого сезона лишились, а замены… Ну, что тут сказать. Их маловато и количественно, и качественно. Например, Сергей Бабкин — добротный игрок, ещё и собственный воспитанник. Но понятно, что определяющим он не будет.

У руководства с тренером отношения натянутые, с деньгами худо, болельщики уже прямым текстом требуют от менеджеров ответов. Сама команда тем временем выдала антирекордный старт в чемпионатах России. Разговоры о вылете, конечно, преждевременны, ресурсов для сохранения прописки достаточно. Но такими темпами придётся в самом деле воевать до последнего с обитателями дна турнирной таблицы. От сезона ждали чего угодно, но не этого. Ладно хоть «Балтику» обыграли.

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Как себя чувствует «Зенит»

Конечно, на фоне соперника проблемы действующего чемпиона кажутся скромными. Ну да, наломали дров. Безвольно проиграли «Родине» в родных стенах (1:2), по делу получили от «Спартака» (0:2), умудрились уступить ЦСКА (1:2). Ещё к концу лета отпустили «Краснодар», но позади четверть дистанции. Вся борьба впереди, нужно лишь поскорее взяться за ум. Подарков конкурентам и без того многовато.

У «Зенита» продолжаются игры с московскими клубами. Неделю назад принимали ЦСКА, теперь в Санкт-Петербург приедет «Локомотив». Прежде железнодорожники под руководством Михаила Галактионова часто доставляли проблемы быстрыми атаками и умелой игрой на пространстве, однако теперь уровень мастерства совсем иной. Возможности есть, нет исполнения. А значит, и результатов.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 12 сентября 2026 года

Галактионов продолжает поиски не от хорошей жизни. Мы уже видели Сергея Пиняева на острие — активно, старательно, малопродуктивно. Андрей Мостовой получает шанс с ходу кое-что доказать бывшему клубу. Победный гол на новом месте уже есть.

«Локомотив» с удовольствием отдаст территорию и станет караулить контратаки, играть в контроль в гостях у действующего чемпиона самоубийственно. Вроде бы в обороне потихоньку добавляют, хотя уровень сопротивления будет иным.

«Зенит» в позиционных атаках страдает, забивает почти всегда на индивидуальном мастерстве и с пенальти. Есть подозрение, что с трудностями хозяева столкнутся, но свои пару мячей с горем пополам найдут. Если учитывать ресурсы соперника, для трёх очков наверняка хватит. Берём победу фаворита через «низ».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.13.

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