«Крылья Советов» — «Родина». 90 минут веселья в Самаре

11 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Родина» 11 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 5.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Родина»

Ожидания от соперников перед стартом сезона сильно различались. А как иначе? «Крылья Советов» — завсегдатай элитного дивизиона. Возможности, понятно, не самые широкие, но для нахождения в серединке достаточно. По ходу прошлого сезона удачно доверились Сергею Булатову, который сохранил прописку без лишних нервов при симпатичном футболе. По мере возможностей перебрали состав в летнее трансферное окно.

Но вкатывались очень сложно. Спасибо календарю: начинали с выездов в Москву к «Динамо» и ЦСКА, затем спасовали перед колючей «Балтикой» и удивительным махачкалинским «Динамо». Два очка за четыре тура привели в низ турнирной таблицы РПЛ, однако обошлось без полноценного кризиса. Тут же разгромили «Акрон» в самарском дерби и вдохнули полной грудью. Ко второй декаде сентября чувствуют себя терпимо, в колею вошли.

Дебютант элитного дивизиона сохранил костяк состава, ограничившись парой точечных приобретений. И, вы знаете, получается неплохо, хотя многие пророчили вылет. Да, порой действуют слишком авантюрно и много пропускают. Зато смотреть весело, для молодого частного клуба это важно. Очки потихоньку набираются. Есть и громкий успех: победа над «Зенитом», волевая, да ещё и в Санкт-Петербурге! Ничего так, правда? С представителями второй половины таблицы постепенно приучаются брать очки.

Вероятно, дальше будет только лучше. У «Крыльев Советов», пожалуй, есть фора по уровню исполнительского мастерства, хотя переоценивать её не стоит. Своё поле — аргумент ровно до тех пор, пока не вспоминаешь 2:1 в Санкт-Петербурге. «Родина» точно никого не боится и умеет удивлять, так что ставить на фаворита мы бы не спешили. Куда интереснее выглядит линия на результативность.

Тотал больше 2.5 гола идёт с замечательным коэффициентом 1.97, хотя гости действуют крайне смело. Вертикально, авантюрно, с провалами в обороне. Букмекерский «низ» в матчах с их участием попадается редко, раскачают кого угодно. В Самаре же не стесняются владеть мячом и инициативой, так что скучно вратарям не будет. При должной реализации три-четыре гола состоятся.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.97.