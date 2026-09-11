«Крылья» и «Родина» открывают 8-й тур РПЛ: экспресс на футбол

Сегодня, 11 сентября, пройдут матчи сразу нескольких европейских чемпионатов, а в России стартует 8-й тур РПЛ. «Крылья Советов» примут переживающую тяжёлый отрезок «Родину», «Севилья» сыграет с последней командой Ла Лиги «Валенсией», в Италии встретятся пока не набравшие очков «Венеция» и «Фиорентина». Также «Унион» примет вернувшийся в Бундеслигу «Шальке-04», а во Франции набравший семь очков «Ренн» проверит «Марсель».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 27.15.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Родина»

«Крылья Советов» не уступают в РПЛ четыре тура подряд: после разгрома «Акрона» со счётом 3:0 самарцы сыграли 3:3 с «Ахматом», а в прошлом туре отобрали очки у лидирующего «Краснодара» — 2:2. У «Родины» — совершенно другая динамика: три поражения подряд в чемпионате от московского «Динамо» (1:3), «Балтики» (0:3) и махачкалинского «Динамо» — 0:2. После семи туров москвичи пропустили уже 19 мячей и идут предпоследними. На П1 дают заметно больше, чем в среднем по рынку, поэтому домашняя победа выглядит особенно интересно. Выбираем победу «Крыльев Советов» за 1.85.

Прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия»

«Севилья» после четырёх туров набрала семь очков: победила «Райо Вальекано» и «Атлетик», уступила «Атлетико», а затем сыграла 1:1 с «Эспаньолом». «Валенсия» пока находится в катастрофическом состоянии — одно очко, всего один забитый мяч и уже девять пропущенных. Особенно болезненным получился последний тур, в котором команда дома получила 0:5 от «Барселоны». К тому же список кадровых потерь у гостей заметно длиннее. При домашнем поле и такой разнице в текущей форме коэффициент выше двойки на хозяев выглядит привлекательным. Выбираем победу «Севильи» за 2.30.

Прогноз на матч «Венеция» — «Фиорентина»

Обе команды начали сезон ужасно и после трёх туров остаются без очков. «Венеция» уступила «Лечче» (0:2), «Милану» (0:2) и «Фрозиноне» — 2:3, тогда как «Фиорентина» проиграла «Роме» (0:4), тому же «Фрозиноне» (0:3) и «Торино» — 1:2. Угадывать победителя в противостоянии двух кризисных команд не хочется, зато проблемы в обороне очевидны: соперники суммарно пропустили 16 мячей за шесть встреч Серии А, а в последнем туре обе наконец начали забивать. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Прогноз на матч «Унион» — «Шальке-04»

«Унион» стартовал с ярких 3:3 в матче с «Айнтрахтом», но затем без вариантов уступил «Байеру» — 0:4. «Шальке-04» тоже набрал одно очко: новичок Бундеслиги сначала проиграл «Аугсбургу» 0:3, зато затем неожиданно остановил «Баварию» — 0:0. Однако за 180 минут гельзенкирхенцы так и не забили ни одного мяча, а теперь ещё и лишились дисквалифицированного Рона Шалленберга. Для берлинцев это удобная возможность реабилитироваться после разгрома в Леверкузене, тем более встреча пройдёт на «Ан дер Альтен Фёрстерай». Выбираем победу «Униона» за 2.20.

Прогноз на матч «Ренн» — «Марсель»

«Ренн» пока не уступал: сыграл 2:2 с «ПСЖ», победил «Ле-Ман» — 3:2 и «Анже» — 2:1, то есть во всех трёх турах забивал минимум дважды. «Марсель» начал с разгрома «Страсбурга» (4:0), но затем уступил «Монако» (0:2) и «Парижу» — 2:3. Получается, хозяева провели три «верховых» матча из трёх, а в двух последних встречах марсельцев также было забито пять мячей суммарно. При такой результативности «Ренна» и нестабильной обороне гостей искать победителя необязательно. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.62.

Экспресс на футбол 11 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Крыльев Советов» в матче с «Родиной» за 1.85.

Ставка 2: победа «Севильи» во встрече с «Валенсией» за 2.30.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Венеция» — «Фиорентина» за 1.79.

Ставка 4: победа «Униона» в матче с «Шальке-04» за 2.20.

Ставка 5: ТБ 2.5 мяча в матче «Ренн» — «Марсель» за 1.62.

Общий коэффициент: 1.85 × 2.30 × 1.79 × 2.20 × 1.62 = 27.15.