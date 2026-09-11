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Ак Барс — Металлург: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2026 года, во сколько начало, где смотреть, прямой эфир, онлайн-трансляция

Матч недели в КХЛ. «Ак Барс» — «Металлург»: долг платежом красен
Алексей Серяков
Матч недели в КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург»
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Кубок Гагарина — 2026 Андрей Разин точно не забыл.

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Игра пройдёт в Казани. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 11 сентября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.19. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

В каком состоянии находится «Металлург»

В рабочем. Конечно, Андрею Разину досталось после вылета из Кубка Гагарина. А как иначе? Сам разбаловал руководство и болельщиков, задачи в Магнитогорске традиционно максимальные. За лето добавили в состав пару габаритных хоккеистов, а также добыли нового вратаря. Илья Набоков окончательно отправился за океан, Александру Смолину поможет Егор Заврагин.

Конечно, игры в первой половине сентября мало что решают. И всё же на сей раз рассматривать встречу как рядовое событие регулярки не выходит. Дело в том, что именно казанцы высадили «Металлург» в минувшем плей-офф. Причём с запасом, уверенно. В полуфинале управились за пять матчей. Дело обстояло гораздо ближе, чем может показаться по счёту, но кто теперь об этом вспомнит?

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Как себя чувствует «Ак Барс»

Всё лето журналисты старательно тыкали пальцем в главный клуб Татарстана и кричали, что всё пропало. То ли порчу наводили, то ли просто не могли совладать с эмоциями. Кто их разберёт? Основания, конечно, есть. Целый ряд важных хоккеистов Казань в межсезонье действительно покинули. Чего точно нет, так это поводов для паники. Под конец лета пара симпатичных трансферов состоялась, состав выглядит добротно.

Не более того? Да, конечно. Так и до плей-офф целых семь месяцев. Полностью готовыми нужно быть в марте, а не в начале сентября. Проверят молодых, дадут шанс доморощенным, в случае необходимости ближе к дедлайну усилятся. Дело житейское. Чего кричать-то? Титул чемпионов межсезонья теряет всякое значение в первый же игровой день.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 11 сентября 2026 года

Есть подозрение, что гости победят. Во-первых, изменений в составе у них меньше. А значит, сыгранности должно быть больше. Казанцы только перестраиваются и ищут нужные сочетания. Нестабильность на первых порах неизбежна, тормозить скоростной «Металлург» в таких условиях вдвойне сложно.

Во-вторых, мотивация. Для «Ак Барса» это важная игра с принципиальным соперником, для уральцев — нечто большее. Боль после 1-4 внутри наверняка сидит. Победа в сентябре не встанет в один ряд с полуфиналом Кубка Гагарина, однако снимет зуд и добавит уверенности. Так что берём итоговую победу ММг за 2.12.

Ставка: «Металлург» победит с учётом овертайма и буллитов за 2.12.

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