Букмекеры слишком верят в «Зенит» и недооценивают «Локомотив»

12 сентября состоится матч 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 12 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.04.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив»

Ну и как после такого верить в «Зенит»? За семь туров петербуржцы уже трижды проиграли и с 12 очками занимают пятое место. Последняя неудача особенно болезненна — 1:2 от ЦСКА прямо на «Газпром Арене», причём решающий мяч прилетел на 90+8-й минуте. Перед этим были кубковые 3:0 с махачкалинским «Динамо» и тяжелейшие 1:0 в Воронеже, где «Факел» удалось дожать только в компенсированное время. По именам всё прекрасно. По стабильности — совсем нет.

«Локомотив», конечно, начал чемпионат ещё хуже. Всего шесть очков и 13-е место после семи туров. Но именно сейчас появились первые признаки выхода из ямы. После домашних 0:1 от московского «Динамо» железнодорожники сыграли 0:0 с «Акроном» в Кубке России, а затем наконец одержали первую победу в РПЛ — 1:0 на выезде с «Балтикой». Получается всего один пропущенный мяч за три последних официальных встречи. Для команды, которая до этого регулярно проваливалась в обороне, сдвиг вполне заметный.

Есть ещё личные встречи, и они тоже заставляют осторожнее смотреть на огромный перекос линии. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл дома 2:0, но ответный матч в Москве закончился 0:0. Ещё два предыдущих матча РПЛ принесли одинаковые 1:1. То есть только в одном из четырёх последних чемпионатных противостояний петербуржцы сумели победить с разницей больше одного мяча. «Локомотив» умеет превращать игру в вязкую историю в этой паре, даже когда находится далеко не в оптимальном состоянии.

Разумеется, «Зенит» будет злым. После домашнего поражения от ЦСКА терять очки ещё и с командой из нижней части таблицы совсем нельзя. Ожидаем огромное территориальное преимущество, много владения и давления на штрафную гостей. Только «Локомотиву» именно такой сценарий сейчас вполне подходит. В Калининграде команда наконец получила результат через дисциплину и терпение, а в Санкт-Петербурге никто не заставляет её раскрываться и соревноваться в количестве атак.

Вот поэтому фора (-1.5) на «Зенит» за 2.10 выглядит значительно менее интересной, чем противоположная сторона рынка. За Ф2 (+1.5) дают около 1.75. Ставка проходит при любой ничьей или победе москвичей, а также даже если хозяева заберут матч с минимальной разницей. Для нынешнего «Зенита», который трижды проиграл за семь туров и совсем недавно мучился с «Факелом», условные 2:0 или 3:1 — слишком серьёзное требование.

Так что фаворит, вероятно, действительно победит, но коэффициенты будто не замечают его проблем. «Локомотив» получил эмоционально важные три очка в Калининграде, два матча подряд не пропускает и вполне способен долго сохранять интригу. Ждём что-нибудь вроде 1:0 или 2:1. В обоих случаях наша ставка спокойно проходит.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1.5) за 1.75.