«Реал» — «Райо Вальекано». Забудьте победу над «Интером»

12 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Реал» — «Райо Вальекано» 12 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.13. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 16.90. Ничейный исход можно найти в линии за 8.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Райо Вальекано»

Первые недели после возвращения Жозе Моуринью получились почти идеальными. «Реал» начал чемпионат с трёх побед: 2:1 с «Эспаньолом», 4:1 с «Реалом Сосьедад» и 4:0 — с «Малагой». Только в 4-м туре случились 0:1 от «Бетиса». Причём результат немного обманчив — мадридцы трижды попали в каркас ворот. Реакция последовала моментально: 8 сентября уже в Лиге чемпионов обыграли «Интер» — 2:1. Итого четыре победы в пяти официальных матчах сезона и 12 забитых мячей.

Особенно страшно пока выглядит «Бернабеу». «Реал Сосьедад» получил здесь 1:4, «Малага» — 0:4, «Интер» — 1:2. Три домашних матча, три победы, 10 забитых. Поэтому обсуждать обычную П1 за 1.13 бессмысленно. Даже фора фаворита сомнительна: чтобы получить коэффициент около двойки, приходится требовать победу минимум в три мяча. И вот здесь уже хочется остановиться.

Причина называется «Райо Вальекано». Оборона у команды действительно течёт: 10 пропущенных после четырёх туров, пять из них — от «Барселоны». Зато забивал «Райо» во всех четырёх матчах чемпионата. 1:2 с «Севильей», 1:1 с «Алавесом», 2:5 с «Барселоной» и свежие 3:2 — с «Расингом». Даже на поле действующего гранда в Каталонии гости нашли сразу два мяча. Семь голов за четыре тура для команды из нижней половины таблицы — вполне серьёзная заявка.

И календарь здесь немного помогает андердогу. «Райо» предыдущий матч провёл ещё 5 сентября и получил целую неделю на подготовку. «Реал» вечером 8 сентября рубился с «Интером» в Лиге чемпионов, а уже через четыре дня снова выходит на поле. Понятно, что глубина состава у хозяев огромная. Но дополнительная усталость и вероятная ротация скорее увеличивают шанс гостевого гола, чем помогают ставке на очередные 4:0.

Есть ещё забавная закономерность очных встреч. Два последних матча этих команд на «Бернабеу» завершились одинаковыми победами «Реала» — 2:1. До этого здесь были 0:0. А вообще в пяти из шести последних очных встреч «Райо» либо не проигрывал, либо уступал всего в один мяч. То есть мадридский сосед традиционно доставляет фавориту больше хлопот, чем предполагает разница в стоимости составов.

Вот поэтому вместо огромной форы нравится комбинация. «Реал» должен забирать домашний матч: две встречи Ла Лиги на «Бернабеу» уже принесли восемь голов и шесть очков. Но «Райо» забивал всем четырём соперникам нового сезона, а у хозяев после «Интера» будет меньше времени на восстановление. Победа «Реала» и голы обеих команд стоят в среднем примерно 2.45. Для прохода прекрасно подходят 2:1, 3:1, 3:2 — и именно такой сценарий кажется здесь интереснее сухого разгрома.

Ставка: победа «Реала» и обе команды забьют за 2.45.