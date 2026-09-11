«Ливерпуль» — «Фулхэм». Победа после Лиги чемпионов

12 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Фулхэм». Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» 12 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 6.05. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм»

«Ливерпуль» попробовал Лигу чемпионов на вкус. В 1-м туре общего этапа выпал мадридский «Атлетико». Наверное, после такого переключаться на рядовую игру чемпионата Англии не хочется. Да и сложно, чего уж там. График-то очень плотный, времени на восстановление толком не было. А обойма по меркам топ-клуба откровенно скромновата. Сразу на нескольких позициях альтернатив нет, летнее трансферное окно многие вопросы не решило. Основная часть фанатов настроена не шибко позитивно.

Но деваться некуда. Как минимум до января придётся сражаться теми, кто есть. А лимит ошибок на старте сезона давно выбит. Вряд ли кто-то ждал от Андони Ираолы моментального взлёта, но получается как-то совсем хлипко. По итогам трёх туров не входят в группу лидеров, хотя уровень оппозиции сложно назвать впечатляющим. Раздавший лидеров и лишившийся тренера «Ньюкасл» (2:2), «Ноттингем Форест» после солидных перестановок (2:2), а также оставшийся без Ираолы «Борнмут». Кого тут бояться, от кого пропускать пачками?

В общем, пора бы браться за ум. Пусть и на фоне плотного отрезка календаря. Ничего, родные трибуны поддержат, а оппонент совсем не впечатляет. «Фулхэм» с какой-то стати доверился Альваро Арбелоа, выложил под него нехилые деньги на усиление. И как-то совсем не впечатляет. Ни по результатам, ни по качеству футбола.

С «Челси» сражались до последнего благодаря чудачествам соперника, по-хорошему должны были отлетать без вариантов. 0:1 от «Сандерленда» выглядели ещё тоскливее. Мячом владели много, а толку? Ни одного попадания в створ, катастрофически не хватало конкретики. Так ведь и до отставки тренера недалеко, правда? Приблизиться к чёрной метке на почти родном «Энфилде» — как вам сюжетец для Арбелоа? Фантастикой он не выглядит.

На наш взгляд, даже наевшийся «Ливерпуль» победит. Хотя сложные моменты непременно будут. Без ротации лидеров надолго не хватит для интенсивной игры. А при широких перестановках просядет общий уровень. Так что повозиться придётся, но три очка заберут. Наш вариант — П1 с разницей в 1-2 гола за 2.20.

Ставка: «Ливерпуль» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.20.