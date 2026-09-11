«Сандерленд» — «Арсенал». Чемпион без сил

12 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Сандерленд» — «Арсенал». Игра пройдёт в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Арсенал» 12 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сандерленда» предлагается с коэффициентом 6.70. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 1.54. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Арсенал»

На исходе первой половины сентября календарь проверяет амбиции «Арсенала» на прочность. Три сложных матча подряд за шесть суток, из которых сразу два — на выезде. Загибаем пальцы. 6 сентября гостили у «Челси» в лондонском дерби. Выезд формальный? Смотрите дальше. Летели в Италию, ведь уже 9-го числа их ждали в шумном и страстном Неаполе. Лига чемпионов, «Наполи», Массимилиано Аллегри — полный джентльменский набор.

Затем — снова в самолёт! Возвращаемся в Англию, спустя 2,5 суток навещаем «Сандерленд». Команда злющая, бегущая, резвая. В прошлом сезоне с ходу заскочила в еврокубки. А главное — в родных стенах практически не проигрывала. Собственно, во многом благодаря мощной продуктивности на своём поле и закончила так высоко. Обыграть их одной левой невозможно, а силы после утомительного отрезка явно не на максимуме.

Вероятно, Микель Артета применит ротацию. Всё же рисковать мышечными повреждениями лидеров на самом старте сезона чревато. Лучше уж потерять два очка. Хотя состав у действующих чемпионов глубокий, почти на каждой позиции имеется достойная альтернатива. Способны справиться и так. Вопросы вызывает физическая форма: судя по первым турам, сразу несколько человек пока не в лучших кондициях. Это нормально: позади долгий сезон, многие участвовали на ЧМ-2026. Речь о том, что вариантов у тренера меньше, чем может показаться.

Так что у свеженького и заряженного «Сандерленда» есть вполне осязаемые шансы зацепиться за очки. На своём-то поле, при жаркой поддержке трибун и «наевшемся» сопернике. Так что лезть в форы и ждать уверенной победы фаворита точно не стоит. «Арсенал» ждёт серьёзное испытание. Если и заберёт три очка, то скорее на тоненького. Как в прошлом чемпионате, где поставили победы с разницей в один мяч на поток.

Словом, победа хозяев с форой (+1) и крепким коэффициентом 2.00 достойна внимания. Любители смелых ставок вовсе могут подумать про 1Х за 2.60. Альтернатива — ИТМ 2 гола гостей за 1.60. Скромно, зато надёжно. Лондонцы в принципе не любят раскрывать игру, а на фоне усталости изрешетить добротную оборону «Сандерленда» вдвойне сложно.

Ставка: «Сандерленд» победит с форой (+1) за 2.00.