ЦСКА — «Рубин». Казанцы испортят армейцам статистику

12 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» 12 сентября 2026 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа ЦСКА оценивается приблизительно коэффициентом 1.68, ничья идёт за 3.90, а поставить на победу «Рубина» предлагается примерно за 5.20.

При этом ожидания по результативности довольно осторожные. На тотал больше 2.5 мяча можно найти коэффициенты в районе 1.85, на тотал меньше 2.5 мяча — около 2.00. Вариант «обе забьют — да» доступен примерно за 1.95.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Рубин»

ЦСКА подходит к встрече на втором месте в таблице. После семи туров у армейцев 15 очков — четыре победы и три ничьих при разности мячей 11:7. Особенно впечатлила последняя игра: команда Дмитрия Игдисамова увезла победу с «Газпром Арены», обыграв «Зенит» со счётом 2:1. Дважды отличился Иван Обляков, причём победный мяч был забит уже в компенсированное время.

Однако идеализировать нынешний ЦСКА не стоит. Армейцы пропустили дважды от «Локомотива» — 3:2, затем дважды от «Акрона» — 2:2, позволили забить «Зениту». К тому же Дмитрий Баринов получил повреждение крестообразной и боковой связок колена и в ближайшее время команде не поможет. То есть результаты хорошие, а добиться стабильности пока не получается.

«Рубин» располагается на восьмой строчке с 10 очками. Команда Франка Артиги уступила в чемпионате всего один раз, а в последних турах сыграла 1:1 с «Балтикой», победила махачкалинское «Динамо» — 3:1 и разошлась миром с «Ахматом» — 1:1. Важнее другое: казанцы забивали во всех семи матчах нынешнего сезона РПЛ. После семи туров у них 10 голов при девяти пропущенных.

Это как раз делает чистую победу ЦСКА за коэффициент около 1.68 не самым привлекательным вариантом. Армейцы сильнее, играют дома и справедливо считаются фаворитами, однако «Рубин» сейчас чрезвычайно стабилен в плане хотя бы одного забитого мяча. В свою очередь, рассчитывать на сухой матч казанцев в Москве ещё сложнее: ЦСКА забивал «Локомотиву», «Акрону» и «Зениту», а «Рубин» пропускал во всех семи турах.

Есть аргумент и со стороны личных встреч. Последняя встреча в Казани завершилась со счётом 0:0, но перед этим на поле ЦСКА команды выдали 5:1 и 2:2. Статистический тренд по домашним очным матчам армейцев также заметно склоняется в сторону обмена голами. Здесь вполне просматривается сценарий 2:1: ЦСКА должен создавать больше и остаётся фаворитом, однако один ответ «Рубина» выглядит весьма вероятным.

Ставка: обе забьют — да за 1.95.