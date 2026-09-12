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Зенит — Локомотив: прогноз и трансляция 12 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

«Зенит» победит «Локомотив», ЦСКА останется без поражений
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи РПЛ 12 сентября 2026 года
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Экспресс на матчи РПЛ 12 сентября 2026 года.

Сегодня, 12 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Факел» постарается одержать первую победу в сезоне во встрече с «Балтикой», «Зенит» после поражения от ЦСКА примет «Локомотив», московское «Динамо» попробует продлить победную серию в игре с «Оренбургом», а завершится день встречей идущего вторым ЦСКА с «Рубином».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.55.

Прогноз на матч «Факел» — «Балтика»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 13'     2:0 Магомедов – 51'     2:1 Голенков – 74'     2:2 Хиль – 90+5'    

«Факел» остаётся единственной командой РПЛ без побед: два очка после семи туров, четыре забитых мяча и последнее место. Воронежцы уступили в двух последних матчах чемпионата — «Зениту» 0:1 и «Ростову» 1:3. «Балтика» набрала уже 10 очков, а незадолго до поражения от «Локомотива» со счётом 0:1 разгромила на выезде «Родину» — 3:0. По текущей организации игры и надёжности калининградцы выглядят заметно убедительнее.

Для гостей проблема заключается прежде всего в том, что «Факел» дома наверняка постарается максимально упростить футбол и не дать сопернику пространства. Однако даже такой сценарий не делает хозяев привлекательнее: семь туров уже показали серьёзные проблемы с созданием и реализацией моментов. На победу «Балтики» основные букмекеры сейчас дают практически одинаковую линию, средняя котировка составляет 2.34. При разнице в восемь очков после семи туров риск выглядит оправданным. Выбираем победу «Балтики» за 2.34.

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

«Зенит» после семи туров идёт только пятым, но остаётся самой результативной командой чемпионата — 14 забитых мячей. В прошлом туре петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:2, зато перед этим разгромили махачкалинское «Динамо» в Кубке России — 3:0 и победили «Факел» — 1:0. «Локомотив» наконец-то одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Балтику» 1:0, однако после семи туров москвичи набрали лишь шесть очков и пропустили уже восемь голов.

Простая победа «Зенита» оценивается всего примерно в 1.40, поэтому для экспресса интереснее уйти в голы. Хозяева в среднем наносят больше пяти ударов в створ за матч и располагают лучшей атакой лиги, при этом «Локомотиву» после долгожданной победы нет большого смысла изначально садиться в глухую оборону. Три мяча способен забить и сам фаворит. Средняя котировка основных букмекеров на «верх» составляет 1.63. Выбираем «тотал больше 2.5 мяча» за 1.63.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Оренбург»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Окишор – 90'    
Удаления: нет / Куль – 90+2', Сивис – 90+4'

Московское «Динамо» после неудачного начала резко прибавило. Бело-голубые выиграли три последних матча РПЛ — у «Родины» 3:1, «Локомотива» 1:0 и «Спартака» 2:1, а между ними ещё и разгромили «Ахмат» в Кубке России — 3:0. Благодаря этому команда поднялась на третье место с 13 очками. У «Оренбурга» только одно поражение, но сразу пять ничьих в семи турах, поэтому восемь набранных очков пока позволяют держаться лишь в середине таблицы.

Ничейный характер игр «Оренбурга» немного повышает риск чистой П1, однако нынешнее «Динамо» выглядит заметно увереннее, чем в июле и начале августа. Москвичи получили домашнее поле, выиграли четыре официальных встречи подряд и в трёх из них пропустили всего один мяч суммарно. Здесь нет необходимости усложнять выбор форой: средний коэффициент по основным букмекерам на хозяев составляет 1.50. Выбираем победу московского «Динамо» за 1.50.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

ЦСКА после семи туров остаётся без поражений и занимает второе место с 15 очками. В предыдущей встрече чемпионата армейцы одержали одну из самых статусных побед на старте сезона, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1. «Рубин» также уступил всего один раз и набрал 10 очков, однако сразу четыре из семи матчей казанцев завершились вничью. В прошлом туре команда не сумела дома одолеть «Ахмат» — 1:1.

У «Рубина» достаточно качественная оборона, поэтому крупной победы хозяев ждать необязательно. Однако ЦСКА сейчас выглядит стабильнее, играет дома и уже побеждал на «ВЭБ Арене» «Локомотив» со счётом 3:2. Последняя очная встреча завершилась 0:0, но в предыдущем домашнем матче чемпионата армейцы разгромили казанцев — 5:1. Средняя котировка на П1 сейчас составляет 1.67, и этого достаточно без дополнительной форы. Выбираем победу ЦСКА за 1.67.

Экспресс на матчи РПЛ 12 сентября 2026 года

  • Ставка 1: победа «Балтики» в матче с «Факелом» за 2.34.
  • Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Локомотив» за 1.63.
  • Ставка 3: победа московского «Динамо» во встрече с «Оренбургом» за 1.50.
  • Ставка 4: победа ЦСКА в игре с «Рубином» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.34 × 1.63 × 1.50 × 1.67 = 9.55.

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