«Зенит» победит «Локомотив», ЦСКА останется без поражений

Сегодня, 12 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Факел» постарается одержать первую победу в сезоне во встрече с «Балтикой», «Зенит» после поражения от ЦСКА примет «Локомотив», московское «Динамо» попробует продлить победную серию в игре с «Оренбургом», а завершится день встречей идущего вторым ЦСКА с «Рубином».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.55.

Прогноз на матч «Факел» — «Балтика»

«Факел» остаётся единственной командой РПЛ без побед: два очка после семи туров, четыре забитых мяча и последнее место. Воронежцы уступили в двух последних матчах чемпионата — «Зениту» 0:1 и «Ростову» 1:3. «Балтика» набрала уже 10 очков, а незадолго до поражения от «Локомотива» со счётом 0:1 разгромила на выезде «Родину» — 3:0. По текущей организации игры и надёжности калининградцы выглядят заметно убедительнее.

Для гостей проблема заключается прежде всего в том, что «Факел» дома наверняка постарается максимально упростить футбол и не дать сопернику пространства. Однако даже такой сценарий не делает хозяев привлекательнее: семь туров уже показали серьёзные проблемы с созданием и реализацией моментов. На победу «Балтики» основные букмекеры сейчас дают практически одинаковую линию, средняя котировка составляет 2.34. При разнице в восемь очков после семи туров риск выглядит оправданным. Выбираем победу «Балтики» за 2.34.

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» после семи туров идёт только пятым, но остаётся самой результативной командой чемпионата — 14 забитых мячей. В прошлом туре петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:2, зато перед этим разгромили махачкалинское «Динамо» в Кубке России — 3:0 и победили «Факел» — 1:0. «Локомотив» наконец-то одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Балтику» 1:0, однако после семи туров москвичи набрали лишь шесть очков и пропустили уже восемь голов.

Простая победа «Зенита» оценивается всего примерно в 1.40, поэтому для экспресса интереснее уйти в голы. Хозяева в среднем наносят больше пяти ударов в створ за матч и располагают лучшей атакой лиги, при этом «Локомотиву» после долгожданной победы нет большого смысла изначально садиться в глухую оборону. Три мяча способен забить и сам фаворит. Средняя котировка основных букмекеров на «верх» составляет 1.63. Выбираем «тотал больше 2.5 мяча» за 1.63.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Оренбург»

Московское «Динамо» после неудачного начала резко прибавило. Бело-голубые выиграли три последних матча РПЛ — у «Родины» 3:1, «Локомотива» 1:0 и «Спартака» 2:1, а между ними ещё и разгромили «Ахмат» в Кубке России — 3:0. Благодаря этому команда поднялась на третье место с 13 очками. У «Оренбурга» только одно поражение, но сразу пять ничьих в семи турах, поэтому восемь набранных очков пока позволяют держаться лишь в середине таблицы.

Ничейный характер игр «Оренбурга» немного повышает риск чистой П1, однако нынешнее «Динамо» выглядит заметно увереннее, чем в июле и начале августа. Москвичи получили домашнее поле, выиграли четыре официальных встречи подряд и в трёх из них пропустили всего один мяч суммарно. Здесь нет необходимости усложнять выбор форой: средний коэффициент по основным букмекерам на хозяев составляет 1.50. Выбираем победу московского «Динамо» за 1.50.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

ЦСКА после семи туров остаётся без поражений и занимает второе место с 15 очками. В предыдущей встрече чемпионата армейцы одержали одну из самых статусных побед на старте сезона, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1. «Рубин» также уступил всего один раз и набрал 10 очков, однако сразу четыре из семи матчей казанцев завершились вничью. В прошлом туре команда не сумела дома одолеть «Ахмат» — 1:1.

У «Рубина» достаточно качественная оборона, поэтому крупной победы хозяев ждать необязательно. Однако ЦСКА сейчас выглядит стабильнее, играет дома и уже побеждал на «ВЭБ Арене» «Локомотив» со счётом 3:2. Последняя очная встреча завершилась 0:0, но в предыдущем домашнем матче чемпионата армейцы разгромили казанцев — 5:1. Средняя котировка на П1 сейчас составляет 1.67, и этого достаточно без дополнительной форы. Выбираем победу ЦСКА за 1.67.

Экспресс на матчи РПЛ 12 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Балтики» в матче с «Факелом» за 2.34.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Локомотив» за 1.63.

Ставка 3: победа московского «Динамо» во встрече с «Оренбургом» за 1.50.

Ставка 4: победа ЦСКА в игре с «Рубином» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.34 × 1.63 × 1.50 × 1.67 = 9.55.