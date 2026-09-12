«Реал» после победы над «Интером» и результативный Головин

Сегодня, 12 сентября, пройдут матчи ведущих европейских чемпионатов. В Англии «Астон Вилла» постарается забить первый мяч в новом сезоне АПЛ во встрече с «Ноттингем Форест», а неожиданно идущий третьим «Халл Сити» отправится к «Челси». «Реал» примет «Райо Вальекано» после победы над «Интером» в Лиге чемпионов, в Италии встретятся входящие в топ-4 «Лацио» и «Милан», а «Монако» попробует сохранить идеальный старт в Страсбурге.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 14.97.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

«Астон Вилла» провалила начало чемпионата: одно очко после трёх туров, разность мячей 0:5, ни одного забитого гола. В прошлой встрече бирмингемцы как раз сыграли 0:0 с «Халл Сити». «Ноттингем Форест» тоже пока не разгоняется — два очка и всего два забитых мяча, а последний матч с «Тоттенхэмом» также завершился нулевой ничьей. Получается встреча двух команд, которые за шесть матчей чемпионата суммарно забили всего дважды. Здесь интереснее не угадывать победителя, а играть от проблем с атакой. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Прогноз на матч «Челси» — «Халл Сити»

«Челси» набрал шесть очков и уже забил восемь мячей, но одновременно пропустил семь, а в прошлом туре уступил «Арсеналу» — 1:2. «Халл Сити» стал главным сюрпризом старта АПЛ: семь очков, третье место и ни одного пропущенного мяча после встреч с «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» и «Астон Виллой». Простая П1 оценивается слишком низко, а требовать разгрома настолько хорошо организованных гостей рискованно. Поэтому используем запас в два мяча: при поражении «Халла» ровно с разницей в два гола будет возврат. Выбираем «Халл Сити» с форой (+2) за 1.74.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»

«Реал» неожиданно уступил «Бетису» со счётом 0:1, но до этого последовательно победил «Эспаньол» (2:1), «Реал Сосьедад» (4:1) и «Малагу» — 4:0, а 8 сентября ещё и одолел «Интер» в Лиге чемпионов — 2:1. «Райо Вальекано» уже успел показать, что охотно играет в открытый футбол: поражение 2:5 от «Барселоны», затем победа 3:2 над «Расингом». П1 на хозяев практически бесполезна для экспресса, зато характер последних матчей обеих команд позволяет поднять планку тотала. Выбираем тотал больше 3.5 мяча за 1.74.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан»

«Лацио» остаётся одной из трёх команд Серии А со 100-процентным результатом — девять очков после трёх туров, причём в прошлой встрече римляне вырвали победу у «Удинезе» со счётом 2:1. «Милан» набрал семь очков и идёт следом, а в последнем туре сыграл 1:1 с «Ювентусом». Встречаются две команды из первой четвёрки, и при такой турнирной плотности риск никому не нужен. Линия тоже ждёт осторожного футбола. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.64.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Монако»

Здесь ситуация обратная. «Монако» выиграл все три тура и возглавляет таблицу Лиги 1, причём в предыдущей встрече одержал волевую победу над «ПСЖ» в Париже — 2:1. «Страсбург» набрал шесть очков и подходит к встрече после совершенно безумного разгрома «Труа» со счётом 6:2. Хозяева уже показали готовность раскрываться и много атаковать, а монегаски обладают достаточным качеством, чтобы воспользоваться свободными зонами. Вместо неочевидной П2 выбираем рынок, который лучше соответствует текущему стилю соперников — тотал больше 2.5 мяча за 1.57.

Экспресс на футбол 12 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» за 1.92.

Ставка 2: «Халл Сити» с форой (+2) в матче с «Челси» за 1.74.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано» за 1.74.

Ставка 4: ТМ 2.5 мяча в матче «Лацио» — «Милан» за 1.64.

Ставка 5: ТБ 2.5 мяча в матче «Страсбург» — «Монако» за 1.57.

Общий коэффициент: 1.92 × 1.74 × 1.74 × 1.64 × 1.57 = 14.97.