«Леванте» — «Барселона». 5:1 в Лиге чемпионов — только начало

13 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало запланировано на 17:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Леванте» — «Барселона» 13 сентября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в гостях. Средний коэффициент на победу «Леванте» составляет 14.30, в то время как ничья оценивается в 8.55, а победа «Барселоны» — в 1.16.

Аналитики при этом ждут результативной игры. Средний коэффициент на тотал больше 3.5 гола составляет 1.71, на тотал меньше 3.5 гола — 2.15. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.81.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона»

Старт «Барселоны» в Примере получился образцовым. Четыре матча — четыре победы, 12 очков и первое место. Ещё сильнее выглядит разность мячей — 17:2. Каталонцы разгромили «Эльче» со счётом 5:0, победили «Атлетик» — 2:0, разобрались с «Райо Вальекано» — 5:2, а в прошлом туре уничтожили «Валенсию» — 5:0.

На этом команда не остановилась. 9 сентября «Барселона» начала общий этап Лиги чемпионов домашней победой над «Фейеноордом» — 5:1. Получается 22 забитых мяча за пять последних официальных встреч. Да, поездка в Валенсию состоится всего через четыре дня после еврокубковой игры, поэтому определённая ротация возможна. Однако нынешний запас прочности позволяет каталонцам оставаться огромными фаворитами и при таком календаре.

У «Леванте» после четырёх туров пять очков и 11-е место. На первый взгляд показатели для команды такого уровня вполне нормальные, однако распределение забитых голов настораживает. Все свои пять мячей валенсийцы отправили в ворота «Бетиса», который сенсационно победили 5:2. В трёх остальных встречах чемпионата не было ни одного гола: 0:3 с «Эспаньолом», 0:0 с «Осасуной» и 0:0 — с «Малагой».

Именно поэтому обычную победу «Барселоны» за 1.16 брать смысла почти нет. Даже фора требует от гостей продолжения серии разгромов, тогда как интереснее зайти со стороны обороны. В четырёх турах Примеры каталонцы трижды сыграли «на ноль» и пропустили только от «Райо Вальекано». А «Леванте» пока демонстрирует слишком большую зависимость от единственного аномально результативного матча.

Конечно, полностью списывать атаку хозяев нельзя: пять голов «Бетису» показывают, что при удачном сценарии команда способна наказать даже серьёзного соперника. Однако в матче с нынешней «Барселоной» свободного пространства должно быть значительно меньше. Каталонцам вовсе не обязательно снова забивать пять — для нашей ставки вполне подойдут 0:2 или 0:3.

Ставка: только «Барселона» забьёт за 2.14.