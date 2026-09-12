«Брест» — «ПСЖ». Первый «сухарь» Сафонова будет позже

13 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Франции «Брест» — «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Франсис Ле Бле». Начало — в 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 13 сентября 2026 года

Букмекеры считают гостей явными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Бреста» составляет 8.31, в то время как ничья оценивается в 5.48, а победа «ПСЖ» — в 1.33.

Аналитики ожидают большого количества голов. Средний коэффициент на тотал больше 3.5 мяча составляет 2.12, на тотал меньше 3.5 мяча — 1.73. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.64.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Брест» — «ПСЖ»

Старт сезона у «ПСЖ» получился совершенно не чемпионским. После трёх туров у парижан всего два очка: ничьи с «Ренном» и «Лиллем» со счётом 2:2, а затем домашнее поражение от «Монако» — 1:2. В итоге действующий чемпион Франции пока идёт лишь 13-м с разностью мячей 5:6.

Однако 9 сентября команда наконец получила нужную эмоциональную встряску. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Слован» — 6:1. Уже к перерыву преимущество было огромным, а в итоге парижане впервые в сезоне по-настоящему показали свой атакующий потенциал. Правда, между этой встречей и поездкой в Брест всего четыре дня, поэтому фактор физической свежести полностью игнорировать нельзя.

Сам «Брест» пока вообще не проигрывал. Команда набрала пять очков и располагается на седьмой строчке: 2:2 с «Ле-Маном», 2:2 с «Тулузой» и победа над «Гавром» — 2:1. Получается, бретонцы забили ровно по два мяча во всех трёх турах, но при этом ещё ни разу не сыграли «на ноль». Общая разность — 6:5.

Именно результативность хозяев делает обычную победу «ПСЖ» за 1.33 малоинтересной. Парижане пропустили по два мяча в каждом из трёх матчей Лиги 1, а «Брест» стабильно пользуется своими моментами. Одновременно трудно представить, что оборона хозяев выдержит против атаки, которая несколько дней назад забила шесть раз в Лиге чемпионов.

Есть и история личных встреч. «ПСЖ» не проигрывает «Бресту» уже 34 матча подряд во всех турнирах. В недавних встречах парижане побеждали 3:0, 7:0, 3:0, 5:2 и 1:0. То есть разница в классе на длинной дистанции огромная, но нынешняя форма обороны гостей вполне оставляет «Бресту» шансы на собственный гол.

Поэтому вместо слишком дешёвой П2 логичнее сыграть общий тотал. Пять из шести матчей этих команд в нынешнем розыгрыше Лиги 1 завершились минимум тремя голами, четыре — минимум четырьмя. С учётом свежих 6:1 от «ПСЖ» вполне реалистичны сценарии 1:3 или 2:3. Кажется, Матвею Сафонову придётся обождать с первым «сухарём».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.12.