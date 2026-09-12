Матч недели в АПЛ «Ман Юнайтед» — «Ман Сити». Кто в доме хозяин?

13 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити» 13 сентября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 3.09. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

В каком состоянии находится «Манчестер Сити»

Жизнь без Хосепа Гвардиолы бьёт ключом. Иногда, увы, гаечным. Вы же не забыли провал в матче за Суперкубок Англии? Безнадёжные 0:3 от «Арсенала». Было больно. С соперниками попроще дела складываются веселее. По крайней мере, старт в АПЛ выдался рабочим. Справедливости ради уровень оппозиции был сильно ниже среднего. «Борнмут» без Андони Ираолы (2:1), просевший после смены тренера «Кристал Пэлас» (4:1), а также новичок элитного дивизиона «Ковентри Сити».

В общем, лучшей проверкой с тех пор была Лига чемпионов. 8 сентября гостили в Португалии у «Порту». Перелёты в середине недели точно не способствуют восстановлению, зато у «горожан» было лишнее время. В отличие от ближайшего оппонента, свой матч они провели во вторник. Пустячок, а приятно.

Как себя чувствует «Манчестер Юнайтед»

Вроде бы сезон стартовал совсем недавно, а столько всего успело произойти! Насыщенное трансферное окно — это раз. Далеко не все вопросы закрыли, но всё же продвинулись. Жуткие 0:2 от скромнейшего «Халл Сити» в первом же туре чемпионата Англии — два. Выправление ситуации в АПЛ — три. Долгожданное возвращение в Лигу чемпионов — четыре. С ума можно сойти.

«Манчестер Юнайтед» играл позже, однако важно учитывать два нюанса. Во-первых, дело было на своём поле. Никаких перелётов. Во-вторых, в соперники достался «Сабах». Букмекеры считают представителя Азербайджана слабейшим участником общего этапа. В общем, запредельной интенсивности не потребовалось, силы должны быть.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 13 сентября 2026 года

В АПЛ настало время дерби. Неделю назад, 6 сентября, «МЮ» и «Манчестер Сити» побаловали лондонским. К середине месяца добрались до манкунианского. Из-за старта соперников в Лиге чемпионов вероятна ротация с обеих сторон. Скорее всего, точечная. Противостояние принципиальное, тренерам важно заявить о себе, да и сезон только начался. Говорить об истощении рановато.

Майкл Кэррик знает толк в создании проблем соседу, однако длина обоймы не на его стороне. Думается, во втором тайме, когда активно пойдут замены, преимущество гостей станет ощутимым. От этого мы и отталкивались бы. Берём победу «Манчестер Сити» после перерыва с нулевой форой за 1.68.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет второй тайм с форой (0) за 1.68.