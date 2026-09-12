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Краснодар — Акрон: прогноз и трансляция матча РПЛ 13 сентября 2026 года, коэффициенты, прямой эфир

«Краснодар» — «Акрон». «Спартак» и «Зенит», извините
Алексей Серяков
«Краснодар» — «Акрон»: прогноз на матч
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Лидер чемпионата России второй осечки не допустит.

13 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Акрон» 13 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Акрон»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

Такого старта в чемпионате России не видели со времён «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Кажется, что это происходило в прошлой жизни. 12 лет назад! Самое забавное, что предрекать проблемы «Краснодару» перед стартом сезона было несложно. Сами посудите: Эдуард Сперцян отбыл в Саудовскую Аравию, Джон Кордоба получил травму на чемпионате мира — 2026. Два ключевых футболиста выбыли. Как тут без осечек?

А очень просто. Вице-чемпион набил руку на трудовых победах, по большей части в один мяч. Без лишней ажурности (хотя порой бывает!), без рекордной результативности. Где-то выручали стандарты, где-то на помощь приходили неоднозначные судейские решения. Всё это было, отрицать нелепо. Однако прежде всего победная серия родилась благодаря характеру, работе тренерского штаба и заряженности футболистов. Всё остальное сугубо вторично.

Нет Сперцяна — засиял Кривцов. Не успели нарадоваться, как Никита получил серьёзную травму и выбыл до зимы. Ничего, набирают очки и без него, да и Кордоба вернулся. Теперь бы понять, что произошло в прошлом туре, когда упустили победу в матче с «Крыльями Советов» со счётом 2:0. Разовый сбой или удача закончилась?

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Впрочем, это неважно. Надо исправляться. К счастью, соперник по 8-му туру при всём к нему уважении весьма удобен. «Акрон» расстался с Зауром Тедеевым, отказался от Артёма Дзюбы. Поиски нового лица проходят мучительно.

У Срджана Благоевича мало что получается. В атаке вроде бы эпизодами складывается симпатично. Увы, с таким количеством элементарных ошибок в обороне каши не сваришь. Очки потихоньку в копилку кладут, но одними ничьими сыт не будешь. Пора выбираться со дна турнирной таблицы. А как это сделать, когда лазарет переполнен? Ладно хоть Жилсон Беншимол избежал серьёзной травмы. Без него пришлось бы совсем худо.

У битвы частных клубов есть очевидный фаворит. «Краснодар» после недели отдыха наверняка добавит в атаке и разберётся с отсутствием Кривцова. Клуб из Тольятти склонен катать нули только с «Локомотивом», так что моменты и голы обязаны быть. Не видим смысла мудрить: классический тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.79 напрашивается.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.79.

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