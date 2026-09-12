«Спартак» — «Ростов». Карседо в кризисе

13 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 13 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Ростов»

Видимо, долгой спокойной жизни на Дону не бывает. Только команда пришла в себя после смены руководства и выправила результаты, как пошла очередная волна новостей о финансовых проблемах, долгах по зарплате и возможных уголовных делах в отношении бывших сотрудников. «Ростов» изо всех сил держится, старается не обращать внимания на бесконечную суету и выходить на поле как ни в чём не бывало. Но мы же понимаем, что это сложно.

В Кубке России дела складываются просто великолепно. Три победы из трёх возможных, все в основное время. Девять очков уже есть, так что сложно представить расклад, при котором жёлто-синие выпадут из топ-2 квартета. У ЦСКА с «Локомотивом», если что, по два очка. В РПЛ положение тоже добротное, хотя ещё совсем недавно было совсем хорошо. Увы, серия без побед затянулась. Начали с двух ничьих, затем перешли на поражения. Вот и сползли немножко.

Ситуация под контролем, но на фоне турбулентности в клубе порой достаточно минимального повода для кадровых решений. Откровенно поразительные слухи о возможной отставке Джонатана Альбы не берутся из воздуха. Заинтересованные люди внутри определённо есть.

А тут ещё и календарь удружил. «Спартак» — по умолчанию сложная задача, а уж на выезде… Красно-белые после заслуженной победы над «Зенитом» (2:0) резко сбавили темп, позволив «Краснодару» нарастить преимущество. Терять очки с «Оренбургом» (1:1) несложно даже на своём поле, уральцы сейчас опасны. Поражение от динамовцев в дерби совсем напрягает: всё было по делу, даже 20 минут в большинстве не помогли. Золота с подобными осечками не видать, так что нужно исправляться. Хорошая победа над умеренно крепким соперником перед родными болельщиками подойдёт.

Недельный цикл в помощь. После дерби с «Динамо» 6 сентября на поле не выходили. Времени восстановиться, разобрать ошибки и собраться с мыслями точно было. Правда, южане в последнее время часто ставят подножки. ЦСКА вообще не может их раскусить, у «Спартака» немногим лучше: две ничьих и поражение в трёх прошлых очных встречах. А теперь взгляните на линию. На П1 коэффициент смешной, лезть в форы опасно. Возьмём, пожалуй, ИТМ 2 гола красно-белых за 1.68. Выиграть им по силам, но прежде всего при порядке в обороне.

Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.68.