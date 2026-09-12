«Сассуоло» — «Ювентус». Спаллетти рвётся на вершину

13 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» — «Ювентус». Игра пройдёт в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Сассуоло» — «Ювентус» 13 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сассуоло» предлагается с коэффициентом 5.45. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 1.61. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус»

«Ювентус» по итогам минувшего сезона пролетел мимо Лиги чемпионов обиднейшим образом. Лучано Спаллетти подхватил утопающий корабль, результаты быстро пришли в норму. Догнали беглецов, одно время входили в топ-4, однако на фоне игры на два фронта сил всё же не хватило. Ближе к концу сезона посыпались. Потери очевидные: внушительные призовые от УЕФА помогли бы выправить финансовый баланс, да и очередной удар по статусу и престижу сложно отрицать.

Чуть ли не единственный плюс — свободный график на старте сезона. По традиции начало сентября отдано на откуп 1-му туру общего этапа Лиги чемпионов, остальные еврокубки стартуют позже. Потому в середине недели туринцы отдыхали, сойдутся с НЕКом лишь 17 сентября. После домашней встречи с обновлённым «Миланом» недельный цикл весьма кстати. Восстановиться — раз, переваривать случившееся и сделать выводы на будущее — два и три.

В остальном команда Спаллетти — в порядке. Календарь на старте сезона подкинул двух середняков-аутсайдеров. Добыли две победы. Без лишних спецэффектов и пугающей результативности, зато надёжно. Шесть очков из шести возможных при полном отсутствии пропущенных мячей. 1:0 с «Фрозиноне» на выезде, 2:0 — с «Пармой» дома. Возвращение в Лигу чемпионов прежде всего зависит от исправного набора очков с подобными оппонентами.

В принципе, «Сассуоло» вписывается в ту же линейку, пусть и с некоторыми нюансами. Команда бодрая, играющая, местами — даже наивная. На старте сезона сходилась сплошь с представителями середины таблицы чемпионата Италии. Выходило по-разному, но с пустыми руками не остались. Позади — «Аталанта», «Торино» и «Болонья», впереди — главный клуб Турина.

В минувшем сезоне Спаллетти увёз из Реджо-нель-Эмилии три очка (3:0 в начале января), а вот во втором круге в конце марта остался без победы (1:1). Туринцы пока не вышли на проектную мощность, но уровень держат. Для середняка с очевидными пробелами в составе и структуре игры должно хватить. Возьмём победу гостей с форой (-1) за 2.06.

Ставка: «Ювентус» победит с форой (-1) за 2.06.