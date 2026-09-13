Кавказское дерби, реабилитация «Спартака» и новая жертва «Краснодара»

Сегодня, 13 сентября, закончится 8-й тур Российской Премьер-Лиги. Сначала «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо» в кавказском дерби, затем «Спартак» сыграет с набравшим ход «Ростовом», а завершит программу лидер чемпионата «Краснодар», которому предстоит домашняя встреча с пока не побеждавшим в РПЛ «Акроном».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 5.45.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

«Ахмат» после ярких 4:1 с «Ростовом» дважды подряд поделил очки в чемпионате: 3:3 с «Крыльями Советов» и 1:1 — с «Рубином». Махачкалинское «Динамо» в прошлом туре уверенно победило «Родину» — 2:0, но до этого уступило «Рубину» 1:3 и «Краснодару» — 0:1. При этом по таблице гости выше: 12 очков против семи. Силы достаточно близки, а статус регионального дерби дополнительно снижает привлекательность ставки на чистый исход.

Очные встречи ещё сильнее подталкивают к «низу»: два предыдущих матча РПЛ закончились 1:1 и 1:0, а четыре последние официальные встречи этих клубов ни разу не принесли больше двух голов. Махачкалинцы и на более длинной дистанции проводят матчи заметно суше среднего уровня РПЛ. Поэтому ждать открытого футбола здесь не хочется. Средняя котировка основных букмекеров составляет 1.63. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» подходит к домашней встрече после поражения от московского «Динамо» — 1:2, однако до этого красно-белые обыграли «Родину» в Кубке России 3:1 и победили «Зенит» в чемпионате — 2:0. «Ростов» как раз набрал хороший ход: после минимального поражения от «Краснодара» команда сначала победила ЦСКА в Кубке — 2:0, а затем разобралась с «Факелом» — 3:1. После семи туров соперники забили 12 и 10 мячей соответственно.

Поэтому здесь ставка исключительно на победу «Спартака» выглядит менее интересной, чем голы. «Ростов» приезжает в Москву после двух побед подряд и способен создать моменты, а красно-белым после проигранного дерби необходимо активнее действовать впереди. В четырёх из пяти последних очных матчей разных турниров хотя бы одна из команд забивала дважды, а нынешняя линия также ждёт достаточно результативной игры. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.91.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»

«Краснодар» остаётся единственной командой с 19 очками после семи туров: шесть побед и только одна ничья. В прошлой встрече лидер впервые потерял очки, сыграв 2:2 с «Крыльями Советов», но перед этим забрал шесть туров подряд. «Акрон» находится на противоположном полюсе таблицы — ни одной победы, четыре очка и уже 17 пропущенных мячей. При этом два последних матча тольяттинцев завершились одинаковыми ничьими 2:2 с ЦСКА и «Оренбургом».

Победа хозяев оценивается примерно за 1.30 и почти не добавляет ценности экспрессу, а крупную фору брать необязательно: «Акрон» уже показал способность цепляться за матчи с фаворитами. Гораздо интереснее результативность. Краснодарцы забили 13 голов за семь туров, гости пропустили 17, однако сами отличились восемь раз. Даже два гола фаворита и один ответ «Акрона» обеспечат проход. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс на матчи РПЛ 13 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала за 1.63.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Ростов» за 1.91.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Краснодар» — «Акрон» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.63 × 1.91 × 1.75 = 5.45.