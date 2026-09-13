«Ман Сити» выиграет на «Олд Траффорд», «Барселона» продолжит громить

Сегодня, 13 сентября, пройдут сразу несколько статусных матчей в ведущих европейских чемпионатах. В Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в городском дерби, «Барселона» постарается сохранить идеальный старт Ла Лиги во встрече с «Леванте», а «Наполи» после двух поражений подряд сыграет с «Болоньей». В Германии удивляющий на старте «Эльверсберг» проверит «Баварию», а завершит подборку выезд «ПСЖ» в Брест.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 20.78.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» после трёх туров набрал четыре очка: поражение 0:2 от «Халл Сити», победа 5:2 над «Ипсвич Таун» и ничья 2:2 — с «Эвертоном». Причём 10 сентября команда ещё проводила матч Лиги чемпионов с «Сабахом», то есть на восстановление перед дерби оставалось совсем немного времени. «Манчестер Сити», наоборот, уже отыграл еврокубковую встречу 8 сентября и уверенно победил «Порту» — 2:0, продлив серию побед до трёх матчей с общей разностью 7:1. В дерби фактор своего поля важен, но текущая форма и календарь заметно сильнее работают в пользу гостей. Выбираем победу «Манчестер Сити» за 2.11.

Прогноз на матч «Леванте» — «Барселона»

«Барселона» просто уничтожает соперников на старте сезона: четыре победы в четырёх турах Ла Лиги с разностью мячей 17:2, включая 5:0 с «Валенсией», а 9 сентября каталонцы ещё и разгромили «Фейеноорд» в Лиге чемпионов — 5:1. «Леванте» набрал пять очков и после ярких 5:2 с «Бетисом» сыграл 0:0 с «Малагой», однако теперь разница в классе будет совсем другой. Простая П2 почти ничего не даёт, поэтому имеет смысл повышать фору. Выбираем победу «Барселоны» с форой (−2.5) за 2.12.

Прогноз на матч «Наполи» — «Болонья»

«Наполи» неудачно провёл последние встречи: в чемпионате не удержал преимущество 2:0 и проиграл «Интеру» — 2:3, а 9 сентября уступил дома «Арсеналу» в Лиге чемпионов — 0:1. После трёх туров у неаполитанцев всего три очка, однако положение «Болоньи» ещё хуже — одно очко и 17-е место, а в прошлом туре команда не смогла победить даже «Сассуоло» — 2:2. Для хозяев это уже матч, в котором очередная потеря очков серьёзно усугубит неудачный старт. Домашнее поле и разница в качестве состава перевешивают текущую серию, а средняя котировка по основным букмекерам достаточно высокая. Выбираем победу «Наполи» за 1.60.

Прогноз на матч «Эльверсберг» — «Бавария»

«Эльверсберг» стал одним из главных сюрпризов начала Бундеслиги: шесть очков после двух туров и четвёртое место, причём в предыдущей встрече дебютант устроил перестрелку с мёнхенгладбахской «Боруссией» и победил 4:3. У «Баварии» четыре очка, а последний матч чемпионата с «Шальке-04» неожиданно закончился 0:0. При этом мюнхенцы ещё проводили 10 сентября встречу Лиги чемпионов с «Будё-Глимт», поэтому брать крупную фору гостей через три дня после еврокубка рискованно. Зато «Эльверсберг» уже показал, что сам способен помогать высокому тоталу. Выбираем тотал больше 3.5 мяча за 1.64.

Прогноз на матч «Брест» — «ПСЖ»

«ПСЖ» наконец-то выдал матч, которого от него ждали с начала сезона: 9 сентября парижане разгромили «Слован» в Лиге чемпионов — 6:1, нанеся 34 удара и 13 раз попав в створ, однако сохранить ворота «сухими» Матвею Сафонову снова не удалось. Во французском чемпионате у команды пока всего два очка, тогда как «Брест» набрал пять и в прошлом туре победил «Гавр» — 2:1. Хозяева способны воспользоваться нестабильностью обороны фаворита, но после шести голов словакам тяжело представить и сухой матч самого «ПСЖ». Поэтому вместо большой форы гостей выбираем обмен голами. Выбираем «обе команды забьют» за 1.77.

Экспресс на футбол 13 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Манчестер Сити» во встрече с «Манчестер Юнайтед» за 2.11.

Ставка 2: победа «Барселоны» с форой (−2.5) в матче с «Леванте» за 2.12.

Ставка 3: победа «Наполи» во встрече с «Болоньей» за 1.60.

Ставка 4: ТБ 3.5 мяча в матче «Эльверсберг» — «Бавария» за 1.64.

Ставка 5: обе команды забьют в матче «Брест» — «ПСЖ» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.11 × 2.12 × 1.60 × 1.64 × 1.77 = 20.78.